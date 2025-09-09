¡Hola !

Se inauguró la 120 edición de la Expo Prado

El director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja García, comunicó que en esta edición hay 630 expositores comerciales

Intendente de Montevideo Mario Bergara, presidente de ARU Rafael Ferber y director de Exposiciones de ARU Rodrigo Granja García.

Intendente de Montevideo Mario Bergara, presidente de ARU Rafael Ferber y director de Exposiciones de ARU Rodrigo Granja García.

FOTO

Adrián Echeverriaga
James Mosher, Chris Andino, Ricardo Romero.

James Mosher, Chris Andino, Ricardo Romero. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Carlos María Uriarte y Guillermo Sanguinetti.

Carlos María Uriarte y Guillermo Sanguinetti. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Guillermo Sanguinetti Gallinal y Ricardo Reilly.

Guillermo Sanguinetti Gallinal y Ricardo Reilly. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Nicolás García Pintos y Alfredo Fros.

Nicolás García Pintos y Alfredo Fros. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
María Rosario Campo y María Eugenia Berro.

María Rosario Campo y María Eugenia Berro. 

FOTO

Valentina Weikert
Sol Corsino, Lerena Castro, María Eugenia Gamborena y Maite Venosa.

Sol Corsino, Lerena Castro, María Eugenia Gamborena y Maite Venosa. 

FOTO

Valentina Weikert
Manuela López, Paz Quartara y Catalina Repetto.

Manuela López, Paz Quartara y Catalina Repetto. 

FOTO

Valentina Weikert
Magdalena Olascoaga y Pilar Mérola.

Magdalena Olascoaga y Pilar Mérola. 

FOTO

Valentina Weikert
Facundo Payssé y Nadia Macri.

Facundo Payssé y Nadia Macri. 

FOTO

Valentina Weikert
Juan Francisco Castro, Pilar Mercant, María Taranco y Justo Mercant.

Juan Francisco Castro, Pilar Mercant, María Taranco y Justo Mercant. 

FOTO

Valentina Weikert
Sabrina Bourdiel, Agustina Muguiro y Elisa Gutiérrez.

Sabrina Bourdiel, Agustina Muguiro y Elisa Gutiérrez. 

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Este año la Asociación Rural del Uruguay (ARU) organiza la edición 120 de la Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial, más conocida como la Expo Prado. En el acto de apertura, realizado el viernes 5, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, destacó que no hubo ningún año en el que no se celebrara la exposición, incluso en pandemia.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que hay una alianza histórica entre la comuna y la expo, ya que concuerdan en sus intereses. Agregó que se debe mirar hacia adelante, pensando en el desarrollo de la tecnología y la innovación. “En la Expo Prado coincide la tradición con el futuro. La rural tiene que contribuir con el desarrollo del país, tiene que abarcar a todas las capas de la población. Acá se transmiten valores que contribuyen a la conformación de un mejor departamento y un mejor país”, declaró.

Por su parte, el director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja García, comunicó que en esta edición hay 630 expositores comerciales.

Como en años anteriores, además de las juras de animales, habrá un programa con actividades culturales, artísticas y de formación que incluirá charlas, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos y talleres.

Entre las propuestas se destacan: degustaciones diarias de productos locales como mermeladas, pollo, huevos, tomates cherris, pecán, miel, licores, alcauciles y vinos; charlas y talleres sobre producción agropecuaria, apiterapia, hongos, pecán, bambú y enología; actividades culturales como rondas folclóricas, danza, pintura, conciertos corales y un sorteo de una canasta de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) de productos rurales.

