Se inauguró la 120 edición de la Expo Prado

Este año la Asociación Rural del Uruguay (ARU) organiza la edición 120 de la Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial, más conocida como la Expo Prado. En el acto de apertura, realizado el viernes 5, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, destacó que no hubo ningún año en el que no se celebrara la exposición, incluso en pandemia.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que hay una alianza histórica entre la comuna y la expo, ya que concuerdan en sus intereses. Agregó que se debe mirar hacia adelante, pensando en el desarrollo de la tecnología y la innovación. “En la Expo Prado coincide la tradición con el futuro. La rural tiene que contribuir con el desarrollo del país, tiene que abarcar a todas las capas de la población. Acá se transmiten valores que contribuyen a la conformación de un mejor departamento y un mejor país”, declaró.
Por su parte, el director de Exposiciones de la ARU, Rodrigo Granja García, comunicó que en esta edición hay 630 expositores comerciales.
Como en años anteriores, además de las juras de animales, habrá un programa con actividades culturales, artísticas y de formación que incluirá charlas, presentaciones de libros, exposiciones, conciertos y talleres.
Entre las propuestas se destacan: degustaciones diarias de productos locales como mermeladas, pollo, huevos, tomates cherris, pecán, miel, licores, alcauciles y vinos; charlas y talleres sobre producción agropecuaria, apiterapia, hongos, pecán, bambú y enología; actividades culturales como rondas folclóricas, danza, pintura, conciertos corales y un sorteo de una canasta de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) de productos rurales.