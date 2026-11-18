En Casa de Campo, en Campo de La Tahona, se realizó la inauguración del Tótem de la tribu humana, obra de Roberto Vivo, y el encuentro Innovación y Desarrollo Empresarial.
Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, se realizó el encuentro Innovación y Desarrollo Empresarial
En Casa de Campo, en Campo de La Tahona, se realizó la inauguración del Tótem de la tribu humana, obra de Roberto Vivo, y el encuentro Innovación y Desarrollo Empresarial.
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La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el canciller, Mario Lubetkin, además de diplomáticos y otras autoridades nacionales. Con esta presentación, la escultura se suma a Art Walk, el paseo de esculturas al aire libre de Tahona Art.
Esta escultura de bronce busca reflexionar sobre la diversidad y la unión de la humanidad. Además, tiene un vínculo directo con La Haya: pertenece a la misma serie que el tótem donado por Uruguay a la Corte Penal Internacional, cuya inauguración tuvo lugar en mayo de este año.
Luego de esta inauguración, la mañana continuó con la conferencia “Innovación y desarrollo empresarial”, que contó con el apoyo de Tahona Valley y la Agencia de Promoción a la Inversión de Canelones, en el marco de los 10 años de esta última. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para después dar paso a la conferencia del economista argentino Fernando Peirano, investigador y especialista en políticas de innovación.
Este conversatorio reunió al CEO de Parque de las Ciencias, Enrique Buero; al presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García; al CEO de Zonamérica, Martín Dovat; a la directora de Tumo, Carolina Gutiérrez, y al director general de Desarrollo Económico de Canelones, Sebastián Vázquez. La jornada culminó con una reflexión sobre la perseverancia y la innovación a cargo de Carlos Páez.