Se jugó la Copa Garzón de golf en Cantegril Country Club

Se disputó la octava edición de la Copa Garzón, el miércoles 14, en el campo de golf de Cantegril Country Club de Punta del Este con más de 160 jugadores. El campeonato se jugó bajo la modalidad stableford a 18 hoyos en tres categorías.
La jornada combinó deporte, camaradería y un excelente nivel de juego. Al caer la tarde, los golfistas se reunieron para la ceremonia de entrega de premios durante un cóctel que incluyó una selección de vinos de Bodega Garzón. Las etiquetas que disfrutaron los competidores tras el torneo fueron Albariño Single Vineyard, Pinot Noir Rosé Reserva, Field Blend Claret y Marselan Reserva.
Verano a verano, este campeonato se consolida como una instancia que convoca a golfistas aficionados en una experiencia que une competencia y encuentro social en un hermoso entorno. El gerente general de Cantegril Country Club, Juan Ottati, aseguró que este tipo de torneo es importante para tener encuentros entre socios y no socios. “Garzón durante la temporada y todo el año es un apoyo”, expresó.
En el Best approach, los ganadores fueron Betina Tasso en Damas y Marcos Pratt en Caballeros, mientras que el Long drive quedó en manos de Laura De Dios y Tomás Choroszczucha.
En Damas, Verónica Gonzalo y Laura Touceda se quedaron con el primer puesto de las categorías 2 y 1, respectivamente. Entre los Caballeros, los ganadores fueron Christian Wylie (categoría 3), Juan Diego Vecino (categoría 2) y Fernando Bueno (categoría 1).