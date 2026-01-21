¡Hola !

Se jugó la Copa Garzón de golf en Cantegril Country Club

El campeonato se jugó en la modalidad stableford a 18 hoyos

De Cantegril Country Club: gerenta general Natalia Curbelo, capitán de cancha Andrés Martínez Vivot, capitana Estela Einstoss, gerente general Juan Ottati y vicecapitana Betina Tasso.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gerente de Marketing de Bodega Garzón Nicolás Bonino, Heiner Steidle, responsable comercial de Bodega Garzón Natalia Castiglioni, Philippe Godoy y Gabriel Cáseres.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Enrique Landucci, Lorena Lasca, Ana Castrillo y Francisco Colombo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Daniel Ankaralian, Alejandro Rouco y Hebert Gómez.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fernando Bueno y Juan Diego Vecino, ganadores de las categorías 1 y 2, respectivamente.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Se disputó la octava edición de la Copa Garzón, el miércoles 14, en el campo de golf de Cantegril Country Club de Punta del Este con más de 160 jugadores. El campeonato se jugó bajo la modalidad stableford a 18 hoyos en tres categorías.

La jornada combinó deporte, camaradería y un excelente nivel de juego. Al caer la tarde, los golfistas se reunieron para la ceremonia de entrega de premios durante un cóctel que incluyó una selección de vinos de Bodega Garzón. Las etiquetas que disfrutaron los competidores tras el torneo fueron Albariño Single Vineyard, Pinot Noir Rosé Reserva, Field Blend Claret y Marselan Reserva.

