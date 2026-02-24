Se largó el Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico

La edición 22ª de la competencia pasa por las capitales departamentales y recorre cerca de 2.500 kilómetros

El Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico es organizado por el Automóvil Club del Uruguay (ACU) y se trata de la reedición oficial del Rally 19 Capitales, disputado originalmente entre 1968 y 1981, una de las competencias más representativas de la historia del automovilismo uruguayo. La largada simbólica fue el domingo 22, donde sobre la avenida del Libertador se estacionaron los autos que forman parte de competencia y también ACU mostró los coches antiguos que integran parte de su museo.

En uno de los costados de la avenida, el dúo Dos Guitarras tocó temas del cancionero tradicional nacional mientras las personas miraban con curiosidad los diferentes vehículos.

El lunes 23 fue la largada oficial y la carrera se extiende hasta el sábado 28. La competencia parte desde Montevideo y recorre las 19 capitales departamentales, con paradas en Colonia, Salto, Rivera, Cerro Largo y Maldonado. Tras las primeras etapas ya disputadas, el pelotón continúa su marcha por el interior del país hasta completar el recorrido y regresar a Montevideo el sábado. La prueba se desarrolla sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales, y alcanza un trayecto aproximado de 2.500 kilómetros.

El premio cuenta con el apoyo de Ancap y, en esta edición, reúne a 73 binomios de Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay, que forman parte de la competencia.