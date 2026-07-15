Se realizó en Maldonado el primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible

El Ministerio de Turismo, junto con la Intendencia de Maldonado, la Red de Empresas Inclusivas y The Grand Hotel, presentó en la sede de la cartera el primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible.
La iniciativa busca promover la accesibilidad como un eje estratégico para el desarrollo del sector
El Ministerio de Turismo, junto con la Intendencia de Maldonado, la Red de Empresas Inclusivas y The Grand Hotel, presentó en la sede de la cartera el primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible.
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La actividad se realizó el viernes 10 al mediodía y reunió a autoridades nacionales, departamentales y representantes de las instituciones organizadoras para dar a conocer los detalles de esta iniciativa, que busca consolidar un espacio de reflexión, intercambio y articulación entre actores públicos y privados con el objetivo de impulsar la accesibilidad como un componente estratégico del desarrollo turístico.
Durante la presentación, los distintos oradores coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones para avanzar hacia un turismo más inclusivo. Además, destacaron la necesidad de instalar la accesibilidad como un tema prioritario en la agenda del sector y de promover políticas que permitan garantizar experiencias turísticas de calidad para todas las personas.
El primer Encuentro Departamental de Turismo Accesible se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en The Grand Hotel, en Punta del Este, y convocará a referentes, profesionales y empresas vinculadas al turismo para compartir experiencias, buenas prácticas y desafíos en materia de inclusión y accesibilidad.