Se reinauguró un mural pintado por Carlos Páez Vilaró en el antiguo conventillo Medio Mundo

La intersección entre la avenida 18 de Julio, hacia el sur, y la calle Zelmar Michelini —antes denominada Cuareim— conduce hasta el número 1080, ya en Barrio Sur, donde se encuentra el complejo de viviendas que, hasta 1978, fue el conventillo Medio Mundo. Junto a la puerta, un discreto cartel señala el pasado del lugar. “Fue un criterio netamente económico y racista el sacarnos nuestro patrimonio (...) Teníamos todo a la mano: ómnibus, escuela, entretenimiento, todo en el barrio, y de repente no tuvimos nada”, dice la placa colocada por el Municipio B a través de Alba: audioguía de las memorias (un proyecto que busca la identificación y georreferenciación de lugares en los barrios).

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El desalojo del conventillo, impuesto por la dictadura, marcó a las personas que vivían en él. Hoy, 48 años después de su desaparición, la Junta Departamental de Montevideo y el Municipio B decidieron restaurar un mural pintado en 2010 por Carlos Páez Vilaró, quien tuvo su taller en el antiguo conventillo en la década de 1950. Allí se enamoró de la tradición candombera y comenzó a documentar sus costumbres, rostros y rituales.

La restauración estuvo a cargo de la hija del artista Agó Páez y fue una iniciativa de la edila Juana Silva, a solicitud de los vecinos. La obra se aprobó en diciembre de 2025, durante una sesión extraordinaria en el marco del Día Nacional del Candombe y la Equidad Racial, y se reinauguró el martes 14.

Agó decidió incorporar su impronta en la pintura, pero la conectó con lo plasmado por su padre hace 16 años. “Este mural estaba desteñido y con humedades. Para mí es un honor. Recuerdo cuando venía con mi padre, compartí con él muchas horas de trabajo aquí. Él ahora no está y yo me siento responsable de cuidar su obra”, dijo Agó a Galería. La pared, que da a un gran patio, sufre los estragos de la humedad, ya que en ese sitio había aljibes, por lo que el agua subterránea sigue circulando.

Por su parte, Juana Silva, a la que todos llaman Juanita, recordó lo que fue la relación de su padre con Páez Vilaró: “El día que falleció mi papá (Juan Ángel Cacique Silva Cabrera) le dije que él pasaba a ser mi padre”, recordó en conversación con Galería. Sobre el artista, aseguró que amaba profundamente la cultura afrouruguaya y la dio a conocer en el mundo. Según contó, cuando Páez Vilaró conoció a su padre todavía estaba descubriendo ese universo, pero con el tiempo ambos forjaron una verdadera hermandad.