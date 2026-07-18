¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se reinauguró un mural pintado por Carlos Páez Vilaró en el antiguo conventillo Medio Mundo

La restauración estuvo a cargo de Agó Páez

Mural pintado por Carlos Páez Vilaró en 2010.

Mural pintado por Carlos Páez Vilaró en 2010.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Presidente de la Junta Departamental Gonzalo Sánchez, Agó Páez y alcaldesa de Municipio B Patricia Soria.

Presidente de la Junta Departamental Gonzalo Sánchez, Agó Páez y alcaldesa de Municipio B Patricia Soria.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mathías Silva, Matías Medero, Bruno Seijas y Luciano Martirena.

Mathías Silva, Matías Medero, Bruno Seijas y Luciano Martirena.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ediles: Diego Romaniello, Juana Silva y Gonzalo Gómez.

Ediles: Diego Romaniello, Juana Silva y Gonzalo Gómez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandro Medone, Mathías Silva y Valentina Macedo.

Alejandro Medone, Mathías Silva y Valentina Macedo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La intersección entre la avenida 18 de Julio, hacia el sur, y la calle Zelmar Michelini —antes denominada Cuareim— conduce hasta el número 1080, ya en Barrio Sur, donde se encuentra el complejo de viviendas que, hasta 1978, fue el conventillo Medio Mundo. Junto a la puerta, un discreto cartel señala el pasado del lugar. “Fue un criterio netamente económico y racista el sacarnos nuestro patrimonio (...) Teníamos todo a la mano: ómnibus, escuela, entretenimiento, todo en el barrio, y de repente no tuvimos nada”, dice la placa colocada por el Municipio B a través de Alba: audioguía de las memorias (un proyecto que busca la identificación y georreferenciación de lugares en los barrios).

El desalojo del conventillo, impuesto por la dictadura, marcó a las personas que vivían en él. Hoy, 48 años después de su desaparición, la Junta Departamental de Montevideo y el Municipio B decidieron restaurar un mural pintado en 2010 por Carlos Páez Vilaró, quien tuvo su taller en el antiguo conventillo en la década de 1950. Allí se enamoró de la tradición candombera y comenzó a documentar sus costumbres, rostros y rituales.

La restauración estuvo a cargo de la hija del artista Agó Páez y fue una iniciativa de la edila Juana Silva, a solicitud de los vecinos. La obra se aprobó en diciembre de 2025, durante una sesión extraordinaria en el marco del Día Nacional del Candombe y la Equidad Racial, y se reinauguró el martes 14.

Agó decidió incorporar su impronta en la pintura, pero la conectó con lo plasmado por su padre hace 16 años. “Este mural estaba desteñido y con humedades. Para mí es un honor. Recuerdo cuando venía con mi padre, compartí con él muchas horas de trabajo aquí. Él ahora no está y yo me siento responsable de cuidar su obra”, dijo Agó a Galería. La pared, que da a un gran patio, sufre los estragos de la humedad, ya que en ese sitio había aljibes, por lo que el agua subterránea sigue circulando.

Por su parte, Juana Silva, a la que todos llaman Juanita, recordó lo que fue la relación de su padre con Páez Vilaró: “El día que falleció mi papá (Juan Ángel Cacique Silva Cabrera) le dije que él pasaba a ser mi padre”, recordó en conversación con Galería. Sobre el artista, aseguró que amaba profundamente la cultura afrouruguaya y la dio a conocer en el mundo. Según contó, cuando Páez Vilaró conoció a su padre todavía estaba descubriendo ese universo, pero con el tiempo ambos forjaron una verdadera hermandad.

En tanto, la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, definió su gestión como “antirracista”. Sobre el mural, sostuvo que se trató de “una señal de resistencia”.

Selección semanal
Gobierno de Montevideo

Bergara planteó a la Mesa Política del FA que la militancia se involucre más con la gestión de Montevideo

Por Santiago Sánchez
Presidencia

Declaraciones de Alejandro Sánchez causaron molestia en el entorno de Orsi

Por Santiago Sánchez
Opinión pública

Desaprobación de Orsi aumenta cinco puntos y el balance es “claramente negativo”

Por Redacción Búsqueda
Caso Penadés

Familiares de Gustavo Penadés cuestionan premio Bartolomé Hidalgo a libro sobre el caso del exsenador

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Este año Meryl Streep protagonizó El diablo viste a la moda 2 y tiene confirmada la interpretación principal en una biopic sobre la cantautora canadiense Joni Mitchell.

3 actrices de cine que desafían el edadismo de la industria y siguen brillando en Hollywood

Por Redacción Galería
Qué es la miel del amor, el estimulador sexual que llegó a Uruguay y dispara alertas sanitarias en el mundo

Qué es la miel del amor, el estimulador sexual que llegó a Uruguay y dispara alertas sanitarias en el mundo

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Mara Ballester y Nazareno Mayol Curti.
Video

Dos rioplatenses conquistaron París con un restaurante que rompe las reglas del 'fine dining'

Por Clementina Delacroix Cardeza
Amy Winehouse.
Video

Amy Winehouse: las canciones que definieron su carrera

Por Redacción Galería