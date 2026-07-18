3 actrices de cine que desafían el edadismo de la industria y siguen brillando en Hollywood

A lo largo de la historia, el eterno culto a la juventud llevó a muchas estrellas del cine a enfrentar limitaciones en el acceso a papeles protagónicos en producciones cinematográficas. Este hecho, incluso hasta la actualidad, afecta sobre todo a las mujeres. Sin embargo, nombres tan reconocidos como Meryl Streep, Helen Mirren o Glenn Close siguen brillando en la pantalla grande.

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Las conclusiones del “Hollywood Diversity Report 2026” de la Universidad de California arrojaron datos acerca de la representación de distintos grupos sociales en la industria audiovisual estadounidense. En 2025 las mujeres ocuparon el 37% de los papeles protagónicos en cine comercial y el 37,1% del total de personajes. Aunque el informe no se centra solo en la edad, estos porcentajes llevan a concluir que la industria estadounidense contó en pocas ocasiones con la participación de mujeres mayores de 60 años.

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Un estudio complementario al de la Universidad de California, desarrollado por el Centre For Ageing Better, una organización independiente británica dedicada a mejorar la calidad de vida en el envejecimiento, reflejó cifras más específicas sobre el acceso a papeles de las estrellas de mayor edad en Hollywood. Solo el 5% de las películas con mayor éxito internacional de 2025 tenían una mujer mayor de 60 años como protagonista. Además, los personajes femeninos mayores de 50 años intervenían un 14% menos que los compañeros masculinos de la misma edad. Las mujeres mayores solían ser representadas como personajes secundarios, pasivos o irrelevantes para la trama principal.

Sin embargo, las conclusiones de la Universidad de California reflejan cómo el envejecimiento de la población estadounidense lleva a que los espectadores mayores constituyan una parte muy importante del mercado cinematográfico. Entonces, no parece sensato ignorar la representación en pantalla de un segmento de audiencia de tanto peso económico.

Este hecho es uno de los que da consistencia a que ciertas estrellas femeninas de la industria de Hollywood sigan encabezando la cartelera y sumando proyectos. Helen Mirren, Glenn Close y Meryl Streep son algunos de los nombres imprescindibles, aún, en el panorama cinematográfico internacional.

A punto de cumplir 81 años, Helen Mirren, protagonista de La reina (Stephen Frears, 2006), ganadora del Oscar, el Globo de Oro y el Bafta por su brillante interpretación de la reina Isabel II, sigue activa y prolífica. EFE

Helen Mirren: talento británico

A punto de cumplir 81 años, Helen Mirren, la protagonista de La reina (Stephen Frears, 2006), ganadora del Oscar, el Globo de Oro y el Bafta por su brillante interpretación de la reina Isabel II, sigue activa en su carrera cinematográfica.

En 2025 sumó cinco proyectos entre cine y televisión, y fue protagonista en cuatro de ellos. Uno de los más destacados fue su papel protagónico en la primera película de Kate Winslet como directora, el drama Adiós, June (disponible en Netflix). Allí, Hellen Mirren interpretó a la madre enferma de una familia que se reúne durante una Navidad, la última de la matriarca. Una de las hijas está interpretada por la misma Kate Winslet.

Este año, la actriz octogenaria protagoniza otro gran proyecto internacional: A Talent for Murder, dirigida por Anton Corbijn, realizador destacado por sus películas de espionaje. Mirren interpreta a la legendaria novelista estadounidense Patricia Highsmith, quien recibe la visita de un joven editor en su residencia en los Alpes suizos. Él tratará de convencerla de que escriba una nueva entrega de Mr. Ripley. El estreno está previsto para noviembre.

Glenn Close cumplió 79 años el pasado marzo y sigue acumulando estrenos. EFE

Glenn Close: el genio interpretativo

Una de las actrices más destacadas de su generación cumplió 79 años el pasado mes de marzo y todavía acumula estrenos. Glenn Close estuvo nominada ocho veces en los Premios Oscar, con títulos que forman parte de la historia del cine como Atracción fatal (Adrian Lyne, 1987) o Las amistades peligrosas (Stephen Frears, 1988). Este año conseguirá el tan preciado galardón, cuando reciba el Oscar honorífico por su carrera interpretativa de más de 50 años y más de 100 títulos.

Pero este premio honorífico no supone un broche final en la carrera de Glenn Close, que sigue adelante. Este año protagonizará la precuela Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, dirigida por el realizador de toda la saga, Francis Lawrence. Allí dará vida a la despiadada Drusilla Sickle, un personaje que promete dejar huella en la nueva entrega de esta distopía.

Otro estreno esperado es La bola negra, la nueva película de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, que obtuvieron el premio a la Mejor dirección en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes. En La bola negra, Close da vida a la historiadora Isabelle Durand, que ayudará a desentrañar las dudas sobre la época histórica que rodea a la figura de Federico García Lorca.

Meryl Streep: la dama imparable

Con 77 años recién cumplidos, Meryl Streep acumula tres Oscar y más de 20 nominaciones a este preciado galardón, lo que supone un récord para una intérprete en activo. Además, tiene en su haber ocho Globos de Oro y decenas de premios internacionales, incluso algunos honoríficos como la Palma de Oro de Honor del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2024.

En 40 años de carrera, la actriz participó en más de 100 títulos en cine, televisión y documentales. En 2026 protagonizó una de las secuelas más esperadas: El diablo viste a la moda 2, dirigida por David Frankel. Para este año, además, tiene confirmada la interpretación principal de la biopic sobre la cantautora canadiense Joni Mitchell.

Actualmente en proceso de preproducción está una nueva entrega de Mamma mia!, la tercera, de la que trascienden pocos datos hasta el momento, y donde Meryl Streep podría volver a intervenir, en esta ocasión en forma de fantasma, ya que en la segunda parte de la saga se argumentaba que había fallecido.

Estas tres actrices, símbolo de las mujeres más maduras de la industria de Hollywood, no han parado de trabajar y han combatido en menor o mayor medida el edadismo, esa forma de discriminación por la edad que en las personas mayores lleva a un impacto negativo tanto físico como mental y emocional.

En varias ocasiones, Meryl Streep denunció públicamente “la obsesión de la industria por la juventud”, mientras que Helen Mirren, con una actitud más crítica, declaró cómo la discriminación por edad es “injusta y perjudicial”, a lo que añadió la urgencia de cambiar esa actitud. La frase de la actriz británica “No celebro ser joven, solo estar viva” resume su visión.

Glenn Close, por su parte, puso de relieve cómo la presión estética se ha convertido en una forma de discriminación etaria: “Nos han lavado el cerebro con respecto a la piel. Sobre todo, con respecto a la piel de las mujeres”.

En cualquier caso, estas tres actrices legendarias logran permanecer en producciones cinematográficas de primer nivel, siguen ocupando papeles protagónicos y continúan representando a un segmento de la población cada vez más vigente y activo. Junto con ellas, otros nombres como Sigourney Weaver, Judi Dench, Susan Sarandon o Jessica Lange pertenecen a este grupo +70 que conserva su notoriedad frente a una lista larga de actrices ya caídas en el olvido. Quizás el papel más importante que les toca representar sea el de alzar la bandera contra los prejuicios en torno a la edad.

A partir de EFE