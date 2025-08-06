¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Seguros SURA amplía su presencia en el interior con nueva sucursal en Colonia del Sacramento

El local incorpora una propuesta integral que reúne los servicios de Seguros SURA, Servicios SURA y AFAP SURA, permitiendo gestionar siniestros, recibir asesoramiento previsional y contratar coberturas en un mismo lugar

Nora Badín, Pablo Michelini, director de Seguros SURA Fernando Galán y Patricia Lista

Nora Badín, Pablo Michelini, director de Seguros SURA Fernando Galán y Patricia Lista

FOTO

Valentina Weikert
De SURA: presidente Juan Pablo Loureiro, ejecutivo comercial para Colonia Daniel Otero, gerente de Gestión de Canales Marcelo Boruchovas y coordinador de Sucursales Enrique Ruiz

De SURA: presidente Juan Pablo Loureiro, ejecutivo comercial para Colonia Daniel Otero, gerente de Gestión de Canales Marcelo Boruchovas y coordinador de Sucursales Enrique Ruiz

FOTO

Valentina Weikert
De SURA: gerente general de AFAP Sebastián Peaguda, directora de Ecosistemas y Prestaciones Inés Pampín y director de Finanzas Adrián Souto

De SURA: gerente general de AFAP Sebastián Peaguda, directora de Ecosistemas y Prestaciones Inés Pampín y director de Finanzas Adrián Souto

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Gayoso, Melanie Comba, Camila Ortiz y Angelo Cioli

Fernando Gayoso, Melanie Comba, Camila Ortiz y Angelo Cioli

FOTO

Valentina Weikert
Juan Ortiz, gerente comercial de SURA Rodolfo Martínez y Pablo Ovalhe

Juan Ortiz, gerente comercial de SURA Rodolfo Martínez y Pablo Ovalhe

FOTO

Valentina Weikert

Seguros SURA continúa ampliando su red en el interior del país con la apertura de una nueva sucursal en Colonia del Sacramento, ubicada estratégicamente en avenida General Flores 540. El 25 de julio al mediodía, la compañía inauguró este nuevo espacio con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, ágil y personalizada a personas y empresas de la región.

El local, de 260 m2, incorpora una propuesta integral que reúne los servicios de Seguros SURA, Servicios SURA y AFAP SURA, permitiendo gestionar siniestros, recibir asesoramiento previsional y contratar coberturas en un mismo lugar. Además, con una rampa de acceso y un cargador para autos eléctricos, se alinea con los compromisos de accesibilidad y sustentabilidad de la empresa.

Leé además

Juan Pablo Loureiro, presidente de Seguros SURA Uruguay 
B-Content

Juan Pablo Loureiro asume la presidencia de Seguros Sura Uruguay

B-content
Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Según el coordinador de Sucursales, Enrique Ruiz, el diseño de esta nueva sede busca “optimizar la atención” y responder a las necesidades de una zona clave tanto por su dinamismo económico como por su relevancia turística. La apertura también generó nuevos empleos e impulsó la contratación de proveedores locales durante los tres meses que duró la obra.

Colonia del Sacramento, con su valor patrimonial y su ubicación estratégica frente a Argentina, se consolida así como una plaza prioritaria para la expansión de Seguros SURA, que sigue resignificando el concepto de sucursal a través de espacios más modernos, eficientes y centrados en el cliente.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García