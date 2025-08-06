Seguros SURA amplía su presencia en el interior con nueva sucursal en Colonia del Sacramento
El local incorpora una propuesta integral que reúne los servicios de Seguros SURA, Servicios SURA y AFAP SURA, permitiendo gestionar siniestros, recibir asesoramiento previsional y contratar coberturas en un mismo lugar
SegurosSURA continúa ampliando su red en el interior del país con la apertura de una nueva sucursal en Colonia del Sacramento, ubicada estratégicamente en avenida General Flores 540. El 25 de julio al mediodía, la compañía inauguró este nuevo espacio con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, ágil y personalizada a personas y empresas de la región.
El local, de 260 m2, incorpora una propuesta integral que reúne los servicios de Seguros SURA, Servicios SURA y AFAP SURA, permitiendo gestionar siniestros, recibir asesoramiento previsional y contratar coberturas en un mismo lugar. Además, con una rampa de acceso y un cargador para autos eléctricos, se alinea con los compromisos de accesibilidad y sustentabilidad de la empresa.
Según el coordinador de Sucursales, Enrique Ruiz, el diseño de esta nueva sede busca “optimizar la atención” y responder a las necesidades de una zona clave tanto por su dinamismo económico como por su relevancia turística. La apertura también generó nuevos empleos e impulsó la contratación de proveedores locales durante los tres meses que duró la obra.
Colonia del Sacramento, con su valor patrimonial y su ubicación estratégica frente a Argentina, se consolida así como una plaza prioritaria para la expansión de Seguros SURA, que sigue resignificando el concepto de sucursal a través de espacios más modernos, eficientes y centrados en el cliente.