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Sociedad Urbana Villa Dolores analizó el acuerdo Mercosur-Unión Europea en una nueva edición de su ciclo Geopolítica

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y el economista Marcel Vaillant conversaron sobre el impacto del acuerdo comercial en un escenario internacional marcado por la competencia entre bloques

Subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi, Martín Sarthou y Marcel Vaillant.

Subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi, Martín Sarthou y Marcel Vaillant.

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Mauricio Rodríguez
Marta Chiappe y Rosina Methol.

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Mauricio Rodríguez
Edgardo Rubianes, presidente del BROU Álvaro García y Antonio Carámbula.

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Mauricio Rodríguez
Rodolfo Montesdeoca, Solange de Souza y Gerardo Trigo.

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Mauricio Rodríguez
Alberto Majó, Martín Sarthou, subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi, Marcel Vaillant y Diego Moles.

Alberto Majó, Martín Sarthou, subsecretaria de Relaciones Exteriores Valeria Csukasi, Marcel Vaillant y Diego Moles.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Las grandes discusiones internacionales también pueden encontrar su lugar alrededor de una mesa compartida. Con esa premisa, la Sociedad Urbana Villa Dolores celebró la cuarta edición de su ciclo Geopolítica, una propuesta que busca acercar los principales temas de la agenda global al barrio, a través de conversaciones abiertas con especialistas.

El encuentro tuvo lugar el martes 20 y giró en torno a una pregunta central: qué cambia para Uruguay con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en un mundo de bloques en competencia. Bajo el título Mercosur-Unión Europea: ¿un acuerdo comercial en un nuevo mapa geopolítico?, participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y el doctor en Economía Marcel Vaillant, en una conversación moderada por Martín Sarthou.

El tema llegó en un momento clave para las relaciones comerciales entre ambas regiones. Después de más de dos décadas de negociaciones, el pilar comercial del acuerdo comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026, aunque su ratificación plena en Europa continúa pendiente. En ese contexto, el intercambio permitió poner sobre la mesa los desafíos y las oportunidades que este nuevo escenario representa para Uruguay.

La gastronomía también tuvo su lugar en la experiencia. Durante la jornada, los invitados disfrutaron de una moqueca de peixe preparada por Diego Moles, un plato tradicional brasileño que reúne influencias indígenas, africanas y portuguesas. Una elección que, a su manera, reflejó el espíritu de la conversación: distintas tradiciones y regiones que se encuentran, dialogan y dan forma a algo nuevo.

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