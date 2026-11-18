Hay historias que parecen estar escritas para convertirse en un recuerdo inolvidable. La de Sofía Cortabarría Labat y Juan Miguel Álvarez Seré tuvo incluso un carruaje de otra época, uno que perteneció a la tatarabuela de la novia y se restauró especialmente este año porque había dos integrantes de la familia que tenían previsto casarse. Así, el sábado 14, Sofía llegó a la ceremonia como en una película, en un vehículo cargado de historia familiar y con la emoción de protagonizar uno de los días más importantes de su vida.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
La pareja eligió esta fecha por su cercanía con el verano, y el clima acompañó la decisión con una jornada de calor y viento bien veraniegos. La celebración religiosa tuvo lugar a las 18 horas en la capilla San José del Manga, donde el padre Carlos de Palacio los esperaba en el altar. Sofía ingresó puntualmente, de la mano de su padre, Fernando Cortabarría Gutiérrez, mientras aguardaban también su madre, Florencia Labat Pérez Gomar, y los padres del novio, Julián Álvarez y Anna Seré Turturiello.
Para la ocasión, la novia lució un diseño de Laura Sorhuet, confeccionado a partir de una combinación de encajes nuevos y antiguos. Estos últimos tenían un valor especial: eran piezas que su abuela había guardado para momentos como este. El maquillaje estuvo a cargo de Consi Nicola, mientras que Inés Carriquiry se ocupó del peinado y el tocado.
Pero la historia de Sofía y Juan Miguel había comenzado algunos años antes. Se conocieron en 2021, cuando amigos en común los presentaron. Después llegaron las primeras conversaciones por redes sociales, las salidas y, finalmente, el noviazgo, que comenzó de manera oficial el 30 de agosto de ese año.
La propuesta de matrimonio también fue especial. Durante una escapada a Colonia para celebrar un aniversario de novios, al atardecer y mientras compartían un momento en una hamaca de madera del jardín del hotel, Juan Miguel le dijo a Sofía: “Te traje algo de regalo”. A partir de esas palabras llegó la sorpresa que terminaría conduciéndolos hasta el altar.
El civil, por su parte, tuvo lugar en la casa de los padres de la novia, una residencia con una hermosa vista al lago que antes había pertenecido a sus abuelos, ya fallecidos. Elegir ese lugar fue también una manera de hacerlos presentes y compartir con ellos, desde el recuerdo, una jornada tan significativa para la familia.
Después de la ceremonia religiosa, los festejos continuaron a pocos metros, en el Hotel Regency Park, donde se desarrolló una celebración que se extendió hasta la madrugada. La decoración, realizada por Diego Mendiola, apostó por una estética elegante y cálida, con algunos toques boho. El catering estuvo a cargo del propio hotel.
El próximo capítulo de esta historia tendrá como destino Europa. En enero, los recién casados viajarán a Alemania, Suiza y las Dolomitas para disfrutar de su luna de miel. La elección de Suiza no es aleatoria: durante el viaje de Arquitectura quedaron encantados con el país, aunque no tuvieron tiempo de recorrerlo por completo. Ahora volverán para descubrir aquellos lugares que quedaron pendientes y conocerlos en otra época del año. Además, aprovecharán para practicar esquí y disfrutar de los deportes de nieve, una propuesta que encaja con una pareja que comparte el gusto por la actividad física.