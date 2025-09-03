St. Andrew's School inauguró Little Learners House, una sede pensada para la etapa preescolar

Propone ambientes neutros, seguros e inspiradores, con mobiliario hecho a medida para favorecer la autonomía y el bienestar de los niños

St. Andrew’s School dio un paso importante en su historia al inaugurar, el martes 26 de agosto, Little Learners House, un espacio creado especialmente para la etapa preescolar. Ubicada en Cavia 2867, a pocos metros de la sede central, la casa combina tradición y renovación: conserva la esencia de un colegio con más de seis décadas de trayectoria, pero se adapta a las necesidades educativas de hoy.

En la ceremonia, la directora saliente, Magdalena Segredo, subrayó: “Hoy celebramos mucho más que una nueva casa: celebramos un proyecto que mira hacia el futuro, sin perder la esencia y la tradición que siempre nos ha definido”. A su vez, la directora entrante, Pilar Cash, expresó que Little Learners House es “la promesa cumplida de ofrecer a los más pequeños un espacio diseñado especialmente para su desarrollo, donde puedan crecer seguros, curiosos y felices”.

Las familias también destacaron el proyecto. La madre de un alumno, Ximena Cuervo, señaló: “Little Learners House es fabulosa. Yo tengo cuatro hijos y todos pasaron por St. Andrew’s, que es increíble. Se ha pensado en todo: el formato de casita hace que los niños se sientan cómodos, los murales les llaman la atención y la madera de roble claro junto con los pisos de marquetería quedaron espectaculares”.

La nueva sede propone ambientes neutros, seguros e inspiradores, con mobiliario hecho a medida para favorecer la autonomía y el bienestar de los niños. Cada espacio —desde el salón de música y psicomotricidad hasta el creative hub, la biblioteca o el área al aire libre con juegos y huerta— fue diseñado para estimular la curiosidad, la creatividad y la interacción. El enfoque bilingüe, respaldado por Cambridge Early Years, refuerza la exposición temprana al inglés como herramienta cotidiana de aprendizaje.