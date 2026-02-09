¡Hola !

Tacuarembó se prepara para la 39ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha

La programación incluye competencias tradicionalistas, danzas, gastronomía criolla y una amplia grilla musical

Intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra, ministro de Turismo Pablo Menoni, flor del pago de la Patria Gaucha Guadalupe Fontoura y presidente de la Patria Gaucha Hugo Pereda.

Intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra, ministro de Turismo Pablo Menoni, flor del pago de la Patria Gaucha Guadalupe Fontoura y presidente de la Patria Gaucha Hugo Pereda.

FOTO

Adrián Echeverriaga

FOTO

Adrián Echeverriaga
Nacho Silveira, Chacho Ramos y Camilo Silveira.

Nacho Silveira, Chacho Ramos y Camilo Silveira.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Payador Juan Carlos López.

Payador Juan Carlos López.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado y Mario Correa.

Presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado y Mario Correa.

FOTO

Adrián Echeverriaga

FOTO

Adrián Echeverriaga
Iván Ríos y Hernán Rodríguez.

Iván Ríos y Hernán Rodríguez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Sergio da Rosa y Mariana Luque.

Sergio da Rosa y Mariana Luque.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Tacuarembó vuelve a ponerse en el centro del mapa cultural del país con una nueva edición de la Fiesta de la Patria Gaucha, que se celebrará del 7 al 15 de marzo. Una cita que, lejos de repetirse, se renueva año a año a partir de los mismos gestos: la vida de campo, la memoria criolla y la manera de habitar el territorio. En esta 39ª edición, el foco estará puesto en las pilchas gauchas, entendidas no solo como vestimenta, sino como una forma de identidad que atraviesa generaciones.

La programación fue presentada el jueves 5 en el Ministerio de Turismo, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales y departamentales, integrantes de la organización y referentes del ámbito cultural. Como es tradición, el presidente de la Comisión Organizadora, Hugo Pereda, hizo entrega al ministro de Turismo, Pablo Menoni, del cuadro representativo de la Patria Gaucha, una obra que el artista plástico Fernando Fraga realiza especialmente cada año y que simboliza el espíritu de la celebración. La instancia se completó con un momento musical a cargo de los hermanos Silveira, Chacho Ramos y el payador Juan Carlos López.

Durante los nueve días de la Patria Gaucha, el predio se convierte en un escenario activo donde conviven competencias ecuestres, jineteadas, pruebas de rienda, danzas folclóricas, artesanías, cocina criolla y espectáculos musicales. Todo sucede en simultáneo y sin jerarquías rígidas, como si el tiempo se acomodara a otro ritmo. Esa experiencia —más que la grilla— es parte del atractivo que convoca a públicos diversos, desde familias enteras hasta visitantes extranjeros.

Entre las propuestas centrales se destacan el Concurso Nacional de Danzas Folclóricas Prof. Uruguay Nieto, el Concurso Nacional de Guasquería y las tradicionales jineteadas y pruebas de rienda en el ruedo Don Homero Formoso, uno de los espacios más convocantes del predio. La agenda se completa con concursos de comidas criollas y tortas fritas, además de una exposición de platería criolla que pone en valor el trabajo artesanal y los oficios tradicionales.

En la presentación, Menoni subrayó el cruce entre tradición y desarrollo al señalar que la fiesta permite mostrar cómo se forjó la identidad del país y, al mismo tiempo, fortalecer el turismo como motor económico. En la misma línea, el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, puso el acento en la transmisión generacional y en la Patria Gaucha como un espacio donde los valores del pasado se actualizan y se proyectan hacia los más jóvenes.

El corazón de la propuesta sigue siendo la competencia entre las sociedades tradicionalistas, que recrean la vida rural hasta 1920 y disputan el Gran Premio Patria Gaucha. Este año participarán 30 sociedades, entre competitivas e invitadas, en un despliegue que exige meses de preparación y un cuidado minucioso por el detalle histórico.

El escenario Miguel Ángel Ortiz será el epicentro de los espectáculos musicales y reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones. La grilla combina folclore, cumbia y música popular, con la presencia de Ke Personajes, Karina la Princesita, Destino San Javier, Campedrinos, Lucas Sugo, Rodrigo Tapari, Gerardo Pedrozo, La Penúltima, Cumbia Club, The La Planta, Copla Alta y Chacho Ramos, entre otros.

Como cada año, el tradicional Periconazo marcará el inicio de la fiesta, con más de 200 parejas que bailarán en el ruedo y darán forma a una de las imágenes más emblemáticas de la Patria Gaucha.

