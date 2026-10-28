Teijeiro Abogados realizó un taller para equipos de Recursos Humanos sobre gestión de personas

Bajo la consigna “De lo administrativo a lo integral”, el encuentro reunió a profesionales para intercambiar herramientas sobre comunicación, resolución de conflictos y bienestar en el ámbito laboral

Los desafíos del ámbito laboral no siempre se resuelven con procedimientos o decisiones administrativas o legales. Detrás de muchos conflictos también hay personas, vínculos y situaciones que requieren una mirada más amplia. Desde esa perspectiva, Teijeiro Abogados organizó un taller dirigido a equipos de Recursos Humanos, con el objetivo de compartir herramientas para una gestión más integral de las personas.

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La actividad tuvo lugar el jueves 22 por la mañana en el Crystal Tower Hotel y contó con la participación de las psicólogas Paola D’Alessandro Caffarena y Sandra Jegerlehner. Bajo la consigna “De lo administrativo a lo integral”, la propuesta buscó ampliar la mirada tradicional sobre el área y reflexionar acerca de cómo actuar frente a distintas situaciones que pueden surgir en el trabajo.

Durante la presentación, el director del estudio, Tomás Teijeiro, explicó que muchos problemas laborales tienen su origen en cuestiones personales y que, por eso, resulta importante comprender el contexto en el que se producen. La iniciativa surgió de la experiencia profesional del equipo y de la necesidad de abordar los conflictos más allá de sus aspectos formales, incorporando también la dimensión humana.

Las psicólogas, por su parte, invitaron a los participantes a revisar sus prácticas y criterios de actuación. “Participamos en departamentos de capital humano, personal, recursos humanos y demás, por lo que quisimos hacer hoy una puesta a punto en lo que respecta a cómo debemos actuar desde nuestros lugares”, señalaron al comenzar el intercambio.