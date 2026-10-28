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Teijeiro Abogados realizó un taller para equipos de Recursos Humanos sobre gestión de personas

Bajo la consigna “De lo administrativo a lo integral”, el encuentro reunió a profesionales para intercambiar herramientas sobre comunicación, resolución de conflictos y bienestar en el ámbito laboral

Dra. Yessica Ramírez, Dra. Sofía Techera, Paola D’Alessandro Caffarena, director de Teijeiro Abogados&nbsp;Dr. Tomás Teijeiro, Dra. Victoria Fernández y Sandra Jegerlehner.

Dra. Yessica Ramírez, Dra. Sofía Techera, Paola D’Alessandro Caffarena, director de Teijeiro Abogados Dr. Tomás Teijeiro, Dra. Victoria Fernández y Sandra Jegerlehner.

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Lucila Castillo
Cecilia Delbracio, Viviana Herrera y Raúl Martínez.

Cecilia Delbracio, Viviana Herrera y Raúl Martínez.

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Lizbheth Álvarez, Yésica de los Santos, Agustina Silva y&nbsp;Agustina Durand.

Lizbheth Álvarez, Yésica de los Santos, Agustina Silva y Agustina Durand.

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Camila Franco, Noelia Pérez, Patricia Moliné y Valentina Rodríguez.

Camila Franco, Noelia Pérez, Patricia Moliné y Valentina Rodríguez.

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Luciana Chagas, Alison Olivera y Belén Machado

Luciana Chagas, Alison Olivera y Belén Machado

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Lucila Castillo
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Los desafíos del ámbito laboral no siempre se resuelven con procedimientos o decisiones administrativas o legales. Detrás de muchos conflictos también hay personas, vínculos y situaciones que requieren una mirada más amplia. Desde esa perspectiva, Teijeiro Abogados organizó un taller dirigido a equipos de Recursos Humanos, con el objetivo de compartir herramientas para una gestión más integral de las personas.

La actividad tuvo lugar el jueves 22 por la mañana en el Crystal Tower Hotel y contó con la participación de las psicólogas Paola D’Alessandro Caffarena y Sandra Jegerlehner. Bajo la consigna “De lo administrativo a lo integral”, la propuesta buscó ampliar la mirada tradicional sobre el área y reflexionar acerca de cómo actuar frente a distintas situaciones que pueden surgir en el trabajo.

Durante la presentación, el director del estudio, Tomás Teijeiro, explicó que muchos problemas laborales tienen su origen en cuestiones personales y que, por eso, resulta importante comprender el contexto en el que se producen. La iniciativa surgió de la experiencia profesional del equipo y de la necesidad de abordar los conflictos más allá de sus aspectos formales, incorporando también la dimensión humana.

Las psicólogas, por su parte, invitaron a los participantes a revisar sus prácticas y criterios de actuación. “Participamos en departamentos de capital humano, personal, recursos humanos y demás, por lo que quisimos hacer hoy una puesta a punto en lo que respecta a cómo debemos actuar desde nuestros lugares”, señalaron al comenzar el intercambio.

Entre los principales temas abordados estuvieron el rol de Recursos Humanos en la gestión de personas, la toma de decisiones, el manejo de conflictos, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites. También se trabajó sobre la salud mental en el ámbito laboral y la importancia de orientar y derivar responsablemente cuando una situación requiere apoyo especializado.

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