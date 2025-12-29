¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Tensión asegurada con 'La empleada', la nueva película de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Se realizó la avant première; el estreno es en enero

Asesor de Movie Mathías Marchand, asistente de Movie Julieta Tejera y Florencia Canzobre.

Asesor de Movie Mathías Marchand, asistente de Movie Julieta Tejera y Florencia Canzobre.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Patricia Sosa Días, Maru Beraza y Helena Boix.

Patricia Sosa Días, Maru Beraza y Helena Boix.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Johanna Rivero y Vanessa Alfonso.

Johanna Rivero y Vanessa Alfonso.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Leticia Portantier, Diana Figueroa y Leticia Santos.

Leticia Portantier, Diana Figueroa y Leticia Santos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Una ama de casa contrata a una chica joven y bella para que la ayude con su enorme y lujosa mansión. La muchacha, desesperada por un empleo, encuentra en ese lugar lo que parece ser la respuesta a todas sus plegarias: un trabajo estable y con buena paga.

A pesar de que el lugar es enorme, su habitación está en el altillo, un sitio limpio, reducido y sin ventilación. Casi de inmediato, la mujer empática y amable que le hizo la entrevista laboral muestra una faceta inquietante. Sus actitudes impulsivas trastocan la cotidianidad, y poco a poco se va revelando la realidad de una pareja que no es lo que parece. Esta es la trama de La empleada (The Housemaid), un thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, bajo la dirección de Paul Feig (Un pequeño favor, Damas en guerra, Cazafantasmas —2016—, entre otras películas). Galería asistió a la avant première en Movie de Montevideo Shopping, el lunes 15. El estreno en cines será en enero.

Antes de ingresar a la sala, los invitados compartieron un momento distendido que contrastó luego con la tensión —salpicada de sutiles toques de humor negro— que propone la adaptación del best seller de Freida McFadden.

Sweeney demuestra versatilidad en su actuación, con una sensualidad justificada, y Seyfried no decepciona. Ellas son las grandes protagonistas del primer acto, y dejan en un segundo y tercer plano los papeles masculinos. En la segunda parte, ellos llevan la trama más al hombro. Son Brandon Sklenar (el esposo) y Michele Morrone (el jardinero) los que representan los roles masculinos. Esta conjunción asegura dos horas y 11 minutos de diversión.

Selección semanal
Finanzas públicas

Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Por Ismael Grau
Turismo

Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

Por Redacción Búsqueda
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
“El algoritmo es el antiperiodismo”
Video

“El algoritmo es el antiperiodismo”

Por Carolina Villamonte
25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

Por Federica Chiarino Vanrell