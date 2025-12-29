Tensión asegurada con 'La empleada', la nueva película de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Una ama de casa contrata a una chica joven y bella para que la ayude con su enorme y lujosa mansión. La muchacha, desesperada por un empleo, encuentra en ese lugar lo que parece ser la respuesta a todas sus plegarias: un trabajo estable y con buena paga.
A pesar de que el lugar es enorme, su habitación está en el altillo, un sitio limpio, reducido y sin ventilación. Casi de inmediato, la mujer empática y amable que le hizo la entrevista laboral muestra una faceta inquietante. Sus actitudes impulsivas trastocan la cotidianidad, y poco a poco se va revelando la realidad de una pareja que no es lo que parece. Esta es la trama de La empleada (The Housemaid), un thriller psicológico protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, bajo la dirección de Paul Feig (Un pequeño favor, Damas en guerra, Cazafantasmas —2016—, entre otras películas). Galería asistió a la avant première en Movie de Montevideo Shopping, el lunes 15. El estreno en cines será en enero.
Antes de ingresar a la sala, los invitados compartieron un momento distendido que contrastó luego con la tensión —salpicada de sutiles toques de humor negro— que propone la adaptación del best seller de Freida McFadden.
Sweeney demuestra versatilidad en su actuación, con una sensualidad justificada, y Seyfried no decepciona. Ellas son las grandes protagonistas del primer acto, y dejan en un segundo y tercer plano los papeles masculinos. En la segunda parte, ellos llevan la trama más al hombro. Son Brandon Sklenar (el esposo) y Michele Morrone (el jardinero) los que representan los roles masculinos. Esta conjunción asegura dos horas y 11 minutos de diversión.