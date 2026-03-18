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The Grand Hotel Punta del Este celebró sus diez años de historia

Una noche de gala reunió a autoridades, empresarios, artistas y colaboradores en la tradicional celebración de cierre de temporada

De The Grand Hotel: directora de Ventas Lorena Pautasso, Ian Arlyn, gerente general&nbsp;Gabriel Guerra y Ryan Kupchik.&nbsp;

De The Grand Hotel: directora de Ventas Lorena Pautasso, Ian Arlyn, gerente general Gabriel Guerra y Ryan Kupchik. 

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Adrián Echeverriaga
Florencia Raggi y Nicolás Repetto.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto.

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Anita Espasandin y Benjamín Vicuña.

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Valeria Pesqueira y Humberto Tortonese.

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Ministro de Turismo Pablo Menoni, Rodrigo Ribeiro y&nbsp;Analía Urroz.&nbsp;

Ministro de Turismo Pablo Menoni, Rodrigo Ribeiro y Analía Urroz. 

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Adrián Echeverriaga
De The Grand Hotel: Esteban Hutwert, Agustina Obrero, Martín Liguori e Ignacio Petinatti.

De The Grand Hotel: Esteban Hutwert, Agustina Obrero, Martín Liguori e Ignacio Petinatti.

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Adrián Echeverriaga
Graciela Alfano y Luis González Arce.

Graciela Alfano y Luis González Arce.

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Julieta Kemble y Diego Alexandre.

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Adrián Echeverriaga
Kayla Acuña y Miguel Denegri.

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Adrián Echeverriaga
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El Centro de Convenciones de The Grand Hotel Punta del Este se vistió de gala para recibir a un importante número de invitados en el marco de El remolino, la celebración de cierre de temporada que coincidió con la conmemoración de los 10 años del establecimiento.

Fundado por el recordado empresario Jimmy Shasha, el hotel celebró su aniversario con una noche que reunió a autoridades nacionales y departamentales, representantes del sector turístico, empresarios, huéspedes, colaboradores y destacadas figuras del espectáculo de Uruguay y Argentina.

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Entre las autoridades presentes se encontraban el ministro de Turismo, Pablo Menoni; la subsecretaria de la cartera, Ana Claudia Caram; el diputado Diego Echeverría, y el jefe de Policía, Víctor Trezza, entre otras personalidades.

Durante la actividad, el director ejecutivo de la compañía, Ian Arlyn, presentó al gerente general del hotel, Gabriel Guerra, quien compartió un emotivo discurso repasando el camino recorrido desde la apertura. “Diez años en una empresa parece poco tiempo. Sin embargo, es muchísimo. Mucha toma de decisiones, de estrategias, de aciertos, de errores y de jornadas interminables”, expresó Guerra. También destacó que el aniversario representa una oportunidad para reflexionar: “Es un buen momento para detenerse, mirar atrás y darse cuenta de que todos ustedes nos han acompañado en este paso a paso del día a día”.

Recordó, además, que el proyecto comenzó como un sueño que logró consolidarse hasta transformarse en una realidad: “Hoy en día somos referentes en cada destino y sinónimo de excelencia”, expresó.

La celebración contó también con la presencia de reconocidas figuras de la cultura y farándula argentina, como Benjamín Vicuña, Nicolás Repetto, Florencia Raggi, Marcela Kloosterboer, Graciela Alfano y Julio Bocca.

La noche estuvo musicalizada por Luciano Supervielle, Florencia Núñez y tuvo como cierre a No Te Va Gustar, que coronó la velada con una presentación vibrante y celebrada por todos los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presentación de un colaborador histórico del hotel, conocido cariñosamente como Bocha, quien trabaja en el establecimiento desde su fundación. Invitado al escenario por Arlyn, interpretó varias canciones y recibió el cerrado aplauso de compañeros e invitados, simbolizando el espíritu de equipo que caracteriza a la institución.

El remolino no solo marcó el cierre de una temporada exitosa, sino que reafirmó el posicionamiento de The Grand Hotel Punta del Este como uno de los referentes del turismo de alta gama en la región, celebrando 10 años de crecimiento, profesionalismo y compromiso con la excelencia.

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