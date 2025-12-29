¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

The Grand Hotel Punta del Este presentó la carta de temporada de HUMA Rooftop

Los invitados a la presentación, disfrutaron en el rooftop de una vista espectacular y la degustación de una carta variada

Crudo de pesca local.

Crudo de pesca local.

FOTO

Valentina Weikert
Coordinador de Marketing de The Grand Hotel Martín Liguori,&nbsp;gerente general de The Grand Hotel Gabriel Guerra y chef&nbsp;Facundo Lodeiro.&nbsp;

Coordinador de Marketing de The Grand Hotel Martín Liguori, gerente general de The Grand Hotel Gabriel Guerra y chef Facundo Lodeiro. 

FOTO

Valentina Weikert
Sergio Puglia y Horacio Correa.

Sergio Puglia y Horacio Correa.

FOTO

Valentina Weikert
Azul Albarenga y Sofía Natilla.

Azul Albarenga y Sofía Natilla.

FOTO

Valentina Weikert
Tartare de cordero fernandino.&nbsp;

Tartare de cordero fernandino. 

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

The Grand Hotel Punta del Este presentó la nueva carta de temporada 2025–2026 de HUMA Rooftop Bar & Lounge, su espacio gastronómico con vistas privilegiadas al mar. Fue un encuentro exclusivo para prensa e invitados especiales, y una instancia que permitió conocer una experiencia culinaria pensada para el verano, con una cocina contemporánea que pone en valor el producto, el entorno y el disfrute relajado.

Los invitados, distribuidos tanto en el interior del rooftop como en el sector exterior desde donde se disfrutaba de una vista espectacular, degustaron una carta que recorre entradas para compartir y platos principales de identidad marcada, con una cocina que dialoga con lo local y lo internacional. Entre los sabores, se destacan preparaciones frescas y equilibradas, como lechuga al kamado, tartare de cordero fernandino, crudo de pesca local, yakitori de hongos y tofu, y ensalada de sandía con langostinos, que reflejan una mirada estacional y actual.

En los platos principales, el menú propone un viaje por distintas influencias con opciones como tataki de picaña, pesca por asiática, pad thai de langostinos, pulpo sous vide y rack de cordero, junto con clásicos reinterpretados, como el chivito HUMA style y pastas artesanales elaboradas con productos locales. Todo el conjunto está pensado para disfrutarse sin apuro, acompañando el atardecer y la noche en el rooftop.

La experiencia se completa con una cuidada carta de coctelería de autor y tragos clásicos, además de una selección de destilados premium y alternativas sin alcohol, concebidas para acompañar los distintos momentos de la noche sin quitar protagonismo a la cocina.

En paralelo a la presentación de la nueva carta, The Grand Hotel Punta del Este anticipa una agenda destacada para el cierre de año y el inicio de la temporada. El miércoles 31, celebrará la llegada del 2026 con una noche que combinará cóctel de bienvenida, estaciones gastronómicas, música en vivo y fuegos artificiales a la medianoche, mientras que el 6 de enero HUMA Rooftop­ será escenario de una noche especial con la presentación del DJ y productor internacional Diplo.

Con estas iniciativas, The Grand Hotel Punta del Este refuerza su posicionamiento como referente en gastronomía, entretenimiento y experiencias premium, acompañando el pulso del verano en el principal balneario del país.

Selección semanal
Finanzas públicas

Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Por Ismael Grau
Turismo

Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

Por Redacción Búsqueda
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
“El algoritmo es el antiperiodismo”
Video

“El algoritmo es el antiperiodismo”

Por Carolina Villamonte
25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

Por Federica Chiarino Vanrell