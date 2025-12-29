The Grand Hotel Punta del Este presentó la carta de temporada de HUMA Rooftop

The Grand HotelPunta del Este presentó la nueva carta de temporada 2025–2026 de HUMA Rooftop Bar & Lounge, su espacio gastronómico con vistas privilegiadas al mar. Fue un encuentro exclusivo para prensa e invitados especiales, y una instancia que permitió conocer una experiencia culinaria pensada para el verano, con una cocina contemporánea que pone en valor el producto, el entorno y el disfrute relajado.
Los invitados, distribuidos tanto en el interior del rooftop como en el sector exterior desde donde se disfrutaba de una vista espectacular, degustaron una carta que recorre entradas para compartir y platos principales de identidad marcada, con una cocina que dialoga con lo local y lo internacional. Entre los sabores, se destacan preparaciones frescas y equilibradas, como lechuga al kamado, tartare de cordero fernandino, crudo de pesca local, yakitori de hongos y tofu, y ensalada de sandía con langostinos, que reflejan una mirada estacional y actual.
En los platos principales, el menú propone un viaje por distintas influencias con opciones como tataki de picaña, pesca por asiática, pad thai de langostinos, pulpo sous vide y rack de cordero, junto con clásicos reinterpretados, como el chivito HUMA style y pastas artesanales elaboradas con productos locales. Todo el conjunto está pensado para disfrutarse sin apuro, acompañando el atardecer y la noche en el rooftop.
La experiencia se completa con una cuidada carta de coctelería de autor y tragos clásicos, además de una selección de destilados premium y alternativas sin alcohol, concebidas para acompañar los distintos momentos de la noche sin quitar protagonismo a la cocina.
En paralelo a la presentación de la nueva carta, The Grand Hotel Punta del Este anticipa una agenda destacada para el cierre de año y el inicio de la temporada. El miércoles 31, celebrará la llegada del 2026 con una noche que combinará cóctel de bienvenida, estaciones gastronómicas, música en vivo y fuegos artificiales a la medianoche, mientras que el 6 de enero HUMA Rooftop será escenario de una noche especial con la presentación del DJ y productor internacional Diplo.
Con estas iniciativas, The Grand Hotel Punta del Este refuerza su posicionamiento como referente en gastronomía, entretenimiento y experiencias premium, acompañando el pulso del verano en el principal balneario del país.