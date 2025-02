Ticky Yoga presentó su libro Doce pasos para manifestar la vida que soñás

La autora aclaró que no se trata de solo pensar en lo que se quiere para que suceda, sino que es un trabajo importante que se debe hacer de forma concienzuda. “Las cosas no me van a pasar porque quiera que pasen”, se necesita un trabajo para lograrlo. Uno de los puntos destacados es que hay varias herramientas que se pueden desarrollar sin incurrir en gastos. Por ejemplo, meditar. “El paso se tiene que caminar”, dijo, y si bien admitió que no se trata de cosas fáciles, sí aseguró que se pueden hacer sin invertir en cursos ni conferencias. Sobe la meditación, sostuvo que es un ejercicio que en 15 minutos logra claridad mental, algo “que nos da paz por dentro” y, que al contrario de lo material, nadie nos va a poder sacar.