Tigo llegó a Uruguay y anunció una inversión de US$ 600 millones

A seis meses de su desembarco, Millicom presentó su marca en un encuentro en Kibón, con autoridades y foco en conectividad e infraestructura

CEO de Millicom Marcelo Benítez, presidente de la República Yamandú Orsi, ministra de Industria Fernanda Cardona, CEO de Tigo Uruguay Fernando Montoya, secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y subsecretario de Economía Martín Vallcorba.

Sobre la rambla, con el mar de fondo y una noche que acompañó el clima de expectativa, el miércoles 15 marcó un nuevo capítulo en el mapa de las telecomunicaciones locales. En Kibón, Millicom presentó oficialmente Tigo en Uruguay, seis meses después de su llegada al país, en un encuentro que reunió a autoridades, ejecutivos e invitados.

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La presentación tuvo un tono claro: no se trató solo de un cambio de nombre, sino de una declaración de intención. La compañía anunció un plan de inversión de más de US$ 600 millones para los próximos cuatro años, con foco en infraestructura, expansión de la red y mejora de la experiencia del cliente. De ese total, US$ 100 millones estarán destinados a fortalecer la infraestructura digital a corto plazo.

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Entre los presentes estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado por autoridades nacionales. En ese marco, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, subrayó la importancia de generar condiciones que impulsen la inversión y el desarrollo a largo plazo y destacó el rol de la innovación y la apertura al mundo.

Desde la empresa, el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, apuntó a una decisión medida: “Cuando llegamos a Uruguay, lo hicimos con la convicción de presentar nuestra marca en el momento correcto. Ese momento es ahora”. Por su parte, el CEO de Tigo Uruguay, Fernando Montoya, señaló que el foco estará puesto en consolidar la operación y ampliar la cobertura en todo el país, con especial atención en el interior.

Durante estos primeros meses, la compañía avanzó en la modernización de su red, con más de dos tercios de sus sitios ya actualizados a nuevas tecnologías. Esa base es la que permitirá ahora el despliegue de la marca, junto con el desarrollo de capacidades para 4G y 5G.