Por qué Uruguay es uno de los países más seguros para mujeres que viajan solas

En enero, el equipo de periodistas de la BBC eligió a Uruguay entre los 20 destinos para viajar en 2026 debido a sus “carnes de primera clase”, su sostenibilidad e inclusión y su gran variedad de excursiones para observar la vida silvestre. Tres meses después, Uruguay vuelve a figurar entre sus artículos como destino favorito por otra razón: es uno de los cinco países más seguros para las mujeres que viajan solas.

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Para elegir los destinos más seguros para las mujeres, BBC Travel se basó en el último Índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown y en el Índice de Paz Global , ya que “no existe un único índice global que refleje cuán seguros son los países para las mujeres que viajan solas”, señala el artículo. También habló con viajeras acerca de sus experiencias y en qué lugares se sintieron más cómodas.

Tras este sondeo, llegó a la lista que incluye dos países de América Latina, dos de Europa y uno del Sudeste Asiático: Costa Rica, Estonia, Vietnam, Noruega y Uruguay.

Al parecer, el casco histórico de Colonia del Sacramento, Punta del Diablo o la extensa rambla de Montevideo son algunos de los paseos que las mujeres de todo el mundo pueden hacer en solitario y con tranquilidad.

Dentro del índice de WPS, Uruguay pasó del puesto 59 al 35, debido a “buenos indicadores en justicia y seguridad”, mientras que se posiciona detrás de Argentina como el segundo país más pacífico de Sudamérica en el Índice de Paz Global.

Mujer viajando sola El casco histórico de Colonia del Sacramento, veranear en Punta del Diablo o recorrer la extensa rambla de Montevideo son algunos de los paseos que las mujeres de todo el mundo pueden hacer en solitario y con tranquilidad.

La sección de viajes del medio británico destacó la experiencia de la bloguera Claudia Tavani, quien al viajar en marzo —fuera de la temporada alta, que es en enero— percibió de inmediato la atmósfera “relajada” de Uruguay, al que describió como un país “increíblemente tranquilo, con gente abierta y dispuesta a conversar”

Tavani, italiana, recomendó especialmente Colonia del Sacramento por sus calles adoquinadas, sus autos antiguos y sus características santarritas cayendo sobre las fachadas. Entre los destinos de playa, recomendó el pueblo pesquero Punta del Diablo por ser menos masivo que Punta del Este, además de relajado y seguro para pasear sin compañía. En Montevideo, por su parte, dijo que alquilar una bicicleta y recorrer la rambla es una opción segura para las viajeras.

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La española fundadora de Quiero viajar sola, Estela Gómez, también viajó en 2026 a Uruguay y quedó gratamente sorprendida. “Pude visitar Uruguay durante mi viaje sola por Sudamérica y fue, de hecho, el primer país al que viajé en solitario. Desde el primer momento noté mucha familiaridad con España y me resultó muy fácil moverme de un lugar a otro, siendo un país amable y en el que pasarlo muy bien, sobre todo si viajas en verano como hice yo”, destacó la bloguera.

Mejor pasar desapercibidas

Un factor clave a la hora de viajar sola es que la ausencia de compañía no sea algo que llame poderosamente la atención. Este es uno de los factores que comparten los países seleccionados como seguros para los viajes de mujeres.

En los últimos dos años, los viajes de mujeres en solitario aumentaron un 20%, y ellas eligen viajar solas en mayor medida que los hombres —concretamente, un 15% más—, según cifras de la plataforma de viajes a medida Evaneos.

En Costa Rica, por ejemplo, se destaca su atmósfera abierta. Allí está naturalizado que las mujeres viajen solas, y resulta fácil conocer gente en actividades como surf o yoga. Estonia, por su parte, resalta por su estabilidad política, sus bajos niveles de delito y sensación de seguridad al recorrerla a pie, mientras que Vietnam está entre estos cinco destinos debido a la calidez en las interacciones cotidianas y a su cultura, que favorece el contacto con locales, lo que crea la sensación de sentirse siempre acompañadas.

Noruega, en tanto, combina el nivel alto de igualdad de género y una percepción generalizada de seguridad incluso en sitios aislados o durante la noche.

Grupo que empuja

Según operadores turísticos, este grupo demográfico es uno de los que está impulsando las tendencias actuales del turismo. En los últimos dos años, los viajes de mujeres en solitario aumentaron un 20% y ellas eligen viajar solas en mayor medida que los hombres —concretamente, un 15% más—, según cifras de la plataforma de viajes a medida Evaneos, mientras que las búsquedas de estos tipos de viajes en Google aumentaron un 30% en los últimos cinco años.

Quienes lideran esta tendencia son las italianas y alemanas. Al separar por edad, en tanto, Evaneos informó en 2025 que las mayores de 50 son las más proclives a viajar sin compañía.

El crecimiento de este sector es más que claro. No obstante, a la hora de planificar estos viajes, el aspecto que más les sigue preocupando a las mujeres es la seguridad. Una encuesta de Talker Research realizada en febrero del 2026 reveló que para un 59% de las mujeres, caminar de noche es lo más inquietante de viajar sola. Y quienes nunca se embarcaron en esta experiencia también señalaron que la seguridad es el principal obstáculo.