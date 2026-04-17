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¿Coldplay en la final del Mundial 2026? Anuncian show de medio tiempo

Al mejor estilo Super Bowl y por primera vez en la historia, la final del Campeonato Mundial de Fútbol, a disputarse el 19 de julio, ofrecerá un espectáculo en el entretiempo, en el cual participarán varios artistas

Chris Martin.

Chris Martin.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Por primera vez en la historia, el Mundial 2026 contará con un show en el medio tiempo del partido final, el cual estará organizado por la banda británica Coldplay. Así lo anunció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Economía de Semafor, celebrada en Washington.

El espectáculo, a cargo del vocalista de la banda británica, Chris Martin, contará con la producción de Global Citizen, una organización que busca terminar con la pobreza extrema y la inequidad. El objetivo es fusionar deporte, música y conciencia social ante una audiencia que podría superar los mil millones de espectadores, informó Ambito.com.

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“Por primera vez, tendremos en la historia un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, que es uno de los grandes artistas del momento. No solo serán ellos, sino que habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, reveló Infantino, aunque no dijo quiénes serán los otros artistas que formarán parte del show.

coldplay
Concierto de Coldplay de su gira Music of the Spheres World Tour.

Concierto de Coldplay de su gira Music of the Spheres World Tour.

No es la primera vez que Chris Martin participa de iniciativas musicales y eventos de carácter global relacionados con causas sociales. De hecho, desde hace años mantiene una relación cercana con Global Citizen. A su vez, dicha organización ya ha colaborado con la FIFA, por ejemplo, en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Clubes 2025.

Este formato inédito para el fútbol mundial, pero muy frecuente en el fútbol americano (Super Bowl) y otros eventos deportivos estadounidenses, puede verse envuelto en polémica, ya que contraviene el reglamento de la FIFA, el cual establece que el medio tiempo debe durar un máximo de 15 minutos. Esto bajo el entendido de que un descanso demasiado largo rompe el ritmo competitivo, enfría a los jugadores y aumenta el riesgo de lesiones. Además, tiende a disminuir la intensidad del juego.

Por lo pronto, si bien los espectáculos en el Super Bowl están pensados para durar 15 minutos, el montaje y desmontaje del escenario suele duplicar ese tiempo y llevarlo a unos 30 minutos, algo que no suele gustar al aficionado al fútbol. De hecho, el show de la final del Mundial de Clubes del año pasado no fue del agrado de quienes asistieron al partido.

El Mundial 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, comenzará oficialmente el jueves 11 de junio. La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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