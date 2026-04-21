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Tony Soler presentó su primera guía gastronómica con 53 recomendaciones en cuatro departamentos

Chefs, autoridades y referentes del sector acompañaron la presentación de una edición que busca poner en valor la cocina uruguaya como parte de la identidad y también como motor turístico

De la guía: responsable de las reseñas Matías Cucco, productora Carina Silva, Tony Soler y productora Eleonora Navatta.

De la guía: responsable de las reseñas Matías Cucco, productora Carina Silva, Tony Soler y productora Eleonora Navatta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director editorial de BMR Willy Rey, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo Karina Fortete e integrante del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo Nicolás Echeverría.

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Adrián Echeverriaga
Luis Muro, Diego Marcone, Gabriel Coquel y Mercedes Deicas.

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Adrián Echeverriaga
Carlos Pizzorno, Hugo Soca y Francisco Pizzorno.

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Adrián Echeverriaga
Pipi Aznárez, Danny Sadi, Estefanía Martínez y Paula López.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En la mañana del lunes 20, Casa El Globo reunió a cocineros, bodegueros, autoridades y figuras vinculadas al turismo para la presentación de la Guía Gastronómica Tony Soler 2026, una publicación que recorre 53 restaurantes de Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado, y que nació con una ambición clara: mostrar que en Uruguay la gastronomía también cuenta una historia.

Hubo palabras de bienvenida, ejemplares en mano, copas listas para el brindis y una idea repetida como hilo conductor durante la mañana: comer bien también puede ser una forma de conocer un país.

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La presentación estuvo encabezada por la periodista Carina Silva, impulsora del proyecto junto con Tony Soler y Eleonora Navatta, quienes compartieron el detrás de un proceso que llevó más de un año de trabajo. La guía —editada por BMR— surgió, según contaron, de una convicción sencilla pero potente: que la experiencia gastronómica uruguaya merece ser contada y recomendada.

No se pensó como un ranking ni como una selección rígida, sino como un registro vivo. Un mapa posible. Un recorrido construido desde visitas reales, sin montajes ni producciones armadas para la ocasión. En cada restaurante se pidió de carta, se probó, se fotografió y se escribió desde la experiencia. Así quedaron reunidas las reseñas de esta primera edición, que también incorpora bodegas, barras y recomendaciones más informales, desde grandes mesas hasta buenos chivitos.

La ausencia a último momento del ministro de Turismo, Pablo Menoni —convocado a Presidencia antes del Consejo de Ministros— se mencionó junto con el apoyo institucional a la iniciativa desde su gestación. También acompañaron autoridades de la Intendencia de Montevideo y referentes del sector.

Hubo, además, una lectura más amplia sobre la gastronomía como patrimonio. De eso habló también el arquitecto Willy Rey, presente en el proceso editorial, en un proyecto que quiso ir más allá de los platos para poner en valor tradiciones, territorios y formas de recibir.

Entre los invitados se encontraba el cocinero Matías Cucco, quien participó en las reseñas, junto con marcas y bodegas que apoyaron la edición, mientras las pantallas mostraban el acceso digital a la guía a través de un código QR, pensada como una plataforma dinámica, con futuras actualizaciones.

Hacia el cierre llegó la entrega simbólica del primer ejemplar y, después, un brindis con vinos de Alto de la Ballena, Cofradía de la Sierra, Bouza y Familia Deicas.

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