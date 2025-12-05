Un diálogo sobre cómo enfrentar la pérdida, el duelo y encontrar la sanación

Se trató de un encuentro en el que el público participó de forma activa

La comunicadora Carolina Anastasiadis y el psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri ofrecieron una charla titulada “Del dolor al amor”. El encuentro fue en Magnolio Sala, el miércoles 26 de noviembre.

Además del conversatorio, la artista plástica Marcela Arocena presentó dos cuadros, uno asociado al dolor y otro al amor. Arocena dijo a Galería que escogió estas obras abstractas, sin formas humanas, para propiciar el debate.

En tanto, Anastasiadis y De Barbieri coincidieron en que no se trató de una ponencia, sino de un espacio para el intercambio de ideas. De hecho, el público intervino contando vivencias personales.

De Barbieri explicó que prepararon este encuentro para los últimos días del año porque se trata de una época en la que se realizan balances y las personas piensan en lo que sucedió a lo largo de los meses. “Le pusimos ‘Del dolor al amor’ para poder trabajar los duelos, las heridas y las pérdidas, pero también ver la forma en la que podemos sanar. Se viene fin de año y la gente está con el chip de lo que cumplió y de lo que les falta. La idea es que se genere un ambiente descontracturado para poder reflexionar”, contó.

Anastasiadis agregó que no solo se trata de los dolores que uno padece, sino también de los que uno provoca: “en todo amor hay dolor, y viceversa”. Como ejemplo, sostuvo que la llegada de un hijo supone una alegría muy grande, pero, a su vez, trae aparejado un “sacrificio”. Lo mismo sucede con los duelos, que pueden generar “amor y luz en la pérdida”. “Se puede encontrar sentido al sufrimiento” —agregó De Barbieri—, y Anastasiadis complementó: “No hay ser humano que no haya sufrido y amado”.