¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un diálogo sobre cómo enfrentar la pérdida, el duelo y encontrar la sanación

Se trató de un encuentro en el que el público participó de forma activa

Alejandro De Barbieri y Carolina Anastasiadis dieron la charla “Del dolor al amor”.

Alejandro De Barbieri y Carolina Anastasiadis dieron la charla “Del dolor al amor”.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Artista Marcela Arocena, psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri y comunicadora Carolina Anastasiadis.

Artista Marcela Arocena, psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri y comunicadora Carolina Anastasiadis.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Micaela Segui y Federico Pallone.

Micaela Segui y Federico Pallone.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Lucía Fernández y Cecilia Triay.

Lucía Fernández y Cecilia Triay.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Patricia Reigia, Gabriela Fuchsberger, Victoria Otegui y Victoria Cruche.

Patricia Reigia, Gabriela Fuchsberger, Victoria Otegui y Victoria Cruche.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Natalia Morriel junto a Daniela y Jimena Martínez.

Natalia Morriel junto a Daniela y Jimena Martínez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La comunicadora Carolina Anastasiadis y el psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri ofrecieron una charla titulada “Del dolor al amor”. El encuentro fue en Magnolio Sala, el miércoles 26 de noviembre.

Además del conversatorio, la artista plástica Marcela Arocena presentó dos cuadros, uno asociado al dolor y otro al amor. Arocena dijo a Galería que escogió estas obras abstractas, sin formas humanas, para propiciar el debate.

En tanto, Anastasiadis y De Barbieri coincidieron en que no se trató de una ponencia, sino de un espacio para el intercambio de ideas. De hecho, el público intervino contando vivencias personales.

De Barbieri explicó que prepararon este encuentro para los últimos días del año porque se trata de una época en la que se realizan balances y las personas piensan en lo que sucedió a lo largo de los meses. “Le pusimos ‘Del dolor al amor’ para poder trabajar los duelos, las heridas y las pérdidas, pero también ver la forma en la que podemos sanar. Se viene fin de año y la gente está con el chip de lo que cumplió y de lo que les falta. La idea es que se genere un ambiente descontracturado para poder reflexionar”, contó.

Anastasiadis agregó que no solo se trata de los dolores que uno padece, sino también de los que uno provoca: “en todo amor hay dolor, y viceversa”. Como ejemplo, sostuvo que la llegada de un hijo supone una alegría muy grande, pero, a su vez, trae aparejado un “sacrificio”. Lo mismo sucede con los duelos, que pueden generar “amor y luz en la pérdida”. “Se puede encontrar sentido al sufrimiento” —agregó De Barbieri—, y Anastasiadis complementó: “No hay ser humano que no haya sufrido y amado”.

Consultados sobre las publicaciones en las que solo se muestra felicidad, la dupla comentó que si bien las redes sociales nos conectan, no nos comunican. “Por eso estamos acá, en persona. La inteligencia artificial no pone el cuerpo como sí lo hace, por ejemplo, un docente. Las redes nos atrapan, pero cada vez más estamos volviendo a lo analógico”, opinó el psicólogo.

Además de las obras de arte, Anastasiadis y De Barbieri apostaron a un encuentro interactivo: hubo música y aromas que evocaban un bosque.

Selección semanal
Relaciones laborales

Dólar bajo e intención del Ministerio de Trabajo de modificar régimen de despidos preocupa a los empresarios

Por Redacción Búsqueda
Frente Amplio

PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

Por Redacción Búsqueda
Comercio

Ventas del comercio se moderaron en el tercer trimestre y hubo retracción en los servicios

Por Redacción Búsqueda
MTOP

Auditoría cuestiona manejo presupuestal de los contratos Cremaf y de la ampliación de concesiones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

George Clooney protagoniza Jay Kelly, la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

Por Federica Chiarino Vanrell
Azul Vargas y Máxima

De montar ponis en el Jagüel a encabezar un ranking mundial de salto ecuestre con 14 años

Por Redacción Galería
Mick Jagger asistió a los British Fashion Awards acompañado por su pareja, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick. 

Con Mick Jagger y anuncios de embarazos: así se celebraron los British Fashion Awards

Por Redacción Galería
Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Mikael Boudakian, el piloto y artista que pinta lo que ve desde el aire y expone en Art Basel Miami 2025

Por Magdalena Cabrera