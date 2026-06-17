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Un encuentro celebró el vínculo entre Juan Mayorga y el teatro uruguayo

Elencos de las distintas obras del reconocido dramaturgo español estrenadas en Uruguay compartieron una velada junto al autor, quien visitó Montevideo para acompañar el estreno de Reikiavik

Fabio Zidán, Juan Mayorga, Mariana Wainstein y Eduardo Cervieri.

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Mauricio Rodríguez
Álvaro Díaz, Fernando Condon y Mónica Lombardi.

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Mauricio Rodríguez
Lucía García y Cecilia Patrón.

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Mauricio Rodríguez
Santiago Reyes, Moré y Bruno Travieso.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La residencia de Eduardo Cervieri albergó un encuentro que reunió a actores de las distintas obras del dramaturgo español Juan Mayorga llevadas a escena en Uruguay en los últimos años.

La reunión se transformó en una instancia de intercambio y celebración en torno a la obra de uno de los autores teatrales más importantes de habla hispana, cuya producción ha tenido una destacada presencia en la cartelera uruguaya a través de diversas puestas en escena realizadas por reconocidos directores nacionales. Participaron integrantes de los elencos de Himmelweg, Cartas de amor a Stalin y El chico de la última fila, dirigidas por Eduardo Cervieri; La tortuga de Darwin y Reikiavik, bajo la dirección de Mariana Wainstein; y La paz perpetua, dirigida por Fabio Zidán.

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La velada tuvo como principal atractivo la presencia del propio Juan Mayorga, quien llegó especialmente a Montevideo para acompañar el estreno de Reikiavik en el Teatro Solís, una de sus obras más reconocidas y celebradas de manera internacional. La visita del dramaturgo causó gran expectativa dentro del ambiente teatral uruguayo, no solo por la relevancia de su trayectoria, sino también por el fuerte vínculo que sus textos han construido con actores, directores y espectadores locales a lo largo de los años.

Entre los presentes estuvieron los actores Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes, protagonistas de Reikiavik, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el autor luego del reciente estreno de la obra en el Teatro Solís. También participó Ariel Caldarelli, integrante del elenco de Himmelweg, junto con otros actores y colaboradores que han formado parte de las distintas producciones de Mayorga en el país. La reunión permitió que artistas de distintas generaciones compartieran una conversación directa con el dramaturgo sobre el teatro, la escritura y los desafíos de la escena contemporánea.

La visita de Mayorga a Uruguay tuvo además otro momento destacado cuando la Intendencia de Montevideo lo distinguió como Visitante Ilustre de la ciudad, en reconocimiento a su aporte a la cultura iberoamericana y a la profunda relación que su obra ha construido con el público y la comunidad teatral uruguaya.

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