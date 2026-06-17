Un encuentro celebró el vínculo entre Juan Mayorga y el teatro uruguayo

Elencos de las distintas obras del reconocido dramaturgo español estrenadas en Uruguay compartieron una velada junto al autor, quien visitó Montevideo para acompañar el estreno de Reikiavik

La residencia de Eduardo Cervieri albergó un encuentro que reunió a actores de las distintas obras del dramaturgo español Juan Mayorga llevadas a escena en Uruguay en los últimos años.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La reunión se transformó en una instancia de intercambio y celebración en torno a la obra de uno de los autores teatrales más importantes de habla hispana, cuya producción ha tenido una destacada presencia en la cartelera uruguaya a través de diversas puestas en escena realizadas por reconocidos directores nacionales. Participaron integrantes de los elencos de Himmelweg, Cartas de amor a Stalin y El chico de la última fila, dirigidas por Eduardo Cervieri; La tortuga de Darwin y Reikiavik, bajo la dirección de Mariana Wainstein; y La paz perpetua, dirigida por Fabio Zidán.

La velada tuvo como principal atractivo la presencia del propio Juan Mayorga, quien llegó especialmente a Montevideo para acompañar el estreno de Reikiavik en el Teatro Solís, una de sus obras más reconocidas y celebradas de manera internacional. La visita del dramaturgo causó gran expectativa dentro del ambiente teatral uruguayo, no solo por la relevancia de su trayectoria, sino también por el fuerte vínculo que sus textos han construido con actores, directores y espectadores locales a lo largo de los años.

Entre los presentes estuvieron los actores Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes, protagonistas de Reikiavik, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el autor luego del reciente estreno de la obra en el Teatro Solís. También participó Ariel Caldarelli, integrante del elenco de Himmelweg, junto con otros actores y colaboradores que han formado parte de las distintas producciones de Mayorga en el país. La reunión permitió que artistas de distintas generaciones compartieran una conversación directa con el dramaturgo sobre el teatro, la escritura y los desafíos de la escena contemporánea.