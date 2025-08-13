¡Hola !

Un homenaje en el 150º aniversario del nacimiento de Joaquín Torres García

El libro es una publicación que rinde homenaje a la obra y el pensamiento del maestro uruguayo desde una mirada múltiple e internacional

Director del Museo Torres García Alejandro Díaz Lageard junto a Gabriel&nbsp;Peluffo y Víctor García&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director general de Secretaría del MEC Carlos Varela, directora del Museo Gurvich&nbsp;Vivian Honigsberg, Adriana Valarín e intendente de Montevideo Mario Bergara

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director del Museo Torres García&nbsp;Alejandro Díaz Lageard durante la charla

FOTO

Adrián Echeverriaga
Catalina Vega y Eduardo Marguery

FOTO

Adrián Echeverriaga
Isabel Simoens, embajador de España Javier Salido Ortiz y&nbsp;Samantha Persad

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de las celebraciones por el 150° aniversario del nacimiento de Joaquín Torres García, el museo que lleva su nombre presentó el libro Torres García: clásico moderno universal, una publicación que rinde homenaje a la obra y el pensamiento del maestro desde una mirada múltiple e internacional.

La actividad comenzó con una visita guiada por el museo para recorrer las salas dedicadas a las tres dimensiones centrales del legado del artista: lo clásico (nivel 1), lo moderno (nivel 2) y lo universal (nivel 3). Luego, en la planta baja, tuvo lugar un cóctel seguido por la presentación oficial del libro.

El director del museo, Alejandro Díaz Lageard, y dos de los autores del libro, Gabriel Peluffo Linari y Víctor García Góngora, profundizaron durante el recorrido sobre dos pilares clave del pensamiento del artista uruguayo: el dibujo griego y el signo prelingüístico.

La publicación —que reúne textos de autores de Uruguay, Argentina, España y Estados Unidos— incluye obras inéditas y ensayos de análisis e investigación. Su diseño editorial se destaca por una narrativa visual innovadora, con una veintena de páginas trípticas que acompañan y expanden las ideas que propone el libro.

Durante la presentación, Alejandro Díaz Lageard­ subrayó que la nueva publicación forma parte del cierre de las celebraciones por el aniversario 150, “un sueño de largo aliento compartido con todo el equipo de trabajo”. Además, destacó que la estrategia fue involucrar a la mayor cantidad posible de personas e instituciones, “para que fuera realmente una celebración colectiva”.

