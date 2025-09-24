Un laboratorio creativo en el Centro Cultural de España a partir de plancton

Por una jornada, en este espacio se desarrolló Plancton, un taller que formó parte del ciclo Drink‘n Draw 2025, con la guía de Renata Casanova y Cecilia Sánchez Chiancone.
La propuesta tomó como punto de partida a un protagonista diminuto pero crucial: el plancton oceánico, un microorganismo casi invisible que produce nada menos que el 54% del oxígeno que respiramos. Hoy su existencia está amenazada por la invasión de los microplásticos, al mismo tiempo que las profundidades del océano revelan, con cada descubrimiento, nuevas maravillas y desafíos.
Con este telón de fondo, la actividad propuso dibujar para pensar. No se trató de representación, sino de exploración: los participantes trabajaron con desechos textiles, lanas y fieltros, transformando esas materias en trazos plenos y texturas que evocaban las formas del plancton. El resultado fue un collage abstracto y colectivo, tejido en comunidad.
En tiempos de saturación visual y contaminación, Plancton invitó a repensar el dibujo como un acto material y compartido, un gesto ecológico y cotidiano que respira futuro. Entre hilos, colores y la inspiración de lo invisible, quedó la sensación de que crear también puede ser una forma de cuidar.