Un laboratorio creativo en el Centro Cultural de España a partir de plancton

El taller formó parte del ciclo Drink‘n Draw 2025, con la guía de Renata Casanova y Cecilia Sánchez Chiancone

Cecilia Sánchez Chiancone y Renata Casanova.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mirta Fernández, Mariana Felcman y Magela Turne.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Abril Techera y Chiara Romero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Josefina Heguy.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Por una jornada, en este espacio se desarrolló Plancton, un taller que formó parte del ciclo Drink‘n Draw 2025, con la guía de Renata Casanova y Cecilia Sánchez Chiancone.

La propuesta tomó como punto de partida a un protagonista diminuto pero crucial: el plancton oceánico, un microorganismo casi invisible que produce nada menos que el 54% del oxígeno que respiramos. Hoy su existencia está amenazada por la invasión de los microplásticos, al mismo tiempo que las profundidades del océano revelan, con cada descubrimiento, nuevas maravillas y desafíos.

Con este telón de fondo, la actividad propuso dibujar para pensar. No se trató de representación, sino de exploración: los participantes trabajaron con desechos textiles, lanas y fieltros, transformando esas materias en trazos plenos y texturas que evocaban las formas del plancton. El resultado fue un collage abstracto y colectivo, tejido en comunidad.

En tiempos de saturación visual y contaminación, Plancton invitó a repensar el dibujo como un acto material y compartido, un gesto ecológico y cotidiano que respira futuro. Entre hilos, colores y la inspiración de lo invisible, quedó la sensación de que crear también puede ser una forma de cuidar.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

