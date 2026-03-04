¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un viaje al Perú a través del pisco y el ceviche

Historia, tradición y sabor se dieron cita en la Fiesta del Pisco y del Ceviche

Director de Bodegas Sacromonte Edmond Borit, embajadora de Perú&nbsp;Elizabeth González y Priscilla Antonioli.

Director de Bodegas Sacromonte Edmond Borit, embajadora de Perú Elizabeth González y Priscilla Antonioli.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Embajada&nbsp;de Perú: cónsul&nbsp;Giancarlo Manrique,&nbsp;ministra Angélica&nbsp;Calderón, consejero&nbsp;Gerardo Talavera y&nbsp;agregado comercial&nbsp;Ricardo Romero.

De la Embajada de Perú: cónsul Giancarlo Manrique, ministra Angélica Calderón, consejero Gerardo Talavera y agregado comercial Ricardo Romero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gimena Hernández&nbsp;y embajadora de&nbsp;Panamá María&nbsp;Gabriela Méndez.

Gimena Hernández y embajadora de Panamá María Gabriela Méndez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Embajador de Brasil ante el Mercosur Antonio Simoes, Beatriz Raposo y&nbsp;embajador de Brasil Marcos Raposo.

Embajador de Brasil ante el Mercosur Antonio Simoes, Beatriz Raposo y embajador de Brasil Marcos Raposo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Embajada de Perú, en colaboración con Bodegas Sacromonte, llevó a cabo la ya tradicional Fiesta del Pisco y del Ceviche­. Esta celebración, dedicada a dos de los más representativos emblemas de la identidad gastronómica peruana, reunió a miembros del cuerpo diplomático, autoridades, representantes de diversos sectores y amigos de Perú y Uruguay.

En el marco de esta actividad, la embajadora de Perú, Elizabeth González, destacó que “el pisco y el ceviche expresan siglos de historia, tradición y creatividad peruana”. Asimismo, puso de relieve el valor de esta iniciativa conjunta con Bodegas Sacromonte, emprendimiento impulsado por propietarios peruanos que han hecho de Uruguay su hogar y que, desde sus viñedos en las sierras de Carapé y Jacksonville, contribuyen al desarrollo vitivinícola uruguayo sin perder el vínculo con sus raíces.

La actividad permitió resaltar al pisco como denominación de origen peruano y bebida emblemática del país, así como al ceviche, inscrito en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Los asistentes disfrutaron de cócteles elaborados a partir de esta bebida, entre ellos, el tradicional pisco sour, además de otras preparaciones, como el chilcano y el Machu­ Picchu.

El encuentro contó también con la participación de representantes de la Asociación de Bartenders de Uruguay y con una demostración especial de flair a cargo de Anthony Peña, dos veces campeón nacional de flair bartending y reconocido exponente de este arte, quien ofreció una exhibición de destreza y técnica aplicada a la coctelería con pisco.

Con esta convocatoria, que se ha venido consolidando como parte de la agenda cultural del cuerpo diplomático, la Embajada del Perú continúa promoviendo la gastronomía y la cultura peruana en Uruguay, así como fortaleciendo los vínculos de amistad entre ambos países.

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Water, de Cristina Angelina. Salton Sea, California, Estados Unidos, 2014.

Mujeres de todo el mundo copan el 'street art' y se hacen oír

Por Magdalena Cabrera
// Leer el objeto desde localStorage