Un viaje al Perú a través del pisco y el ceviche

Historia, tradición y sabor se dieron cita en la Fiesta del Pisco y del Ceviche

La Embajada de Perú, en colaboración con Bodegas Sacromonte, llevó a cabo la ya tradicional Fiesta del Pisco y del Ceviche­. Esta celebración, dedicada a dos de los más representativos emblemas de la identidad gastronómica peruana, reunió a miembros del cuerpo diplomático, autoridades, representantes de diversos sectores y amigos de Perú y Uruguay.

En el marco de esta actividad, la embajadora de Perú, Elizabeth González, destacó que “el pisco y el ceviche expresan siglos de historia, tradición y creatividad peruana”. Asimismo, puso de relieve el valor de esta iniciativa conjunta con Bodegas Sacromonte, emprendimiento impulsado por propietarios peruanos que han hecho de Uruguay su hogar y que, desde sus viñedos en las sierras de Carapé y Jacksonville, contribuyen al desarrollo vitivinícola uruguayo sin perder el vínculo con sus raíces.

La actividad permitió resaltar al pisco como denominación de origen peruano y bebida emblemática del país, así como al ceviche, inscrito en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Los asistentes disfrutaron de cócteles elaborados a partir de esta bebida, entre ellos, el tradicional pisco sour, además de otras preparaciones, como el chilcano y el Machu­ Picchu.

El encuentro contó también con la participación de representantes de la Asociación de Bartenders de Uruguay y con una demostración especial de flair a cargo de Anthony Peña, dos veces campeón nacional de flair bartending y reconocido exponente de este arte, quien ofreció una exhibición de destreza y técnica aplicada a la coctelería con pisco.