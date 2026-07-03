Una Cenicienta empoderada para disfrutar en las vacaciones de invierno

La obra, para toda la familia, cuenta con la participación del bailarín Ciro Tamayo

Para estas vacaciones de invierno, El Galpón (18 de Julio 1618) estrenó Cenicienta, el musical. Se trata de una versión basada en la obra de Rodgers y Hammerstein, el célebre dúo integrado por el compositor Richard Rodgers y el dramaturgo y letrista Oscar Hammerstein II.

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La puesta en escena conserva la magia del cuento clásico, pero suma una mirada más actual con una Cenicienta “empoderada”, contó a Galería la productora general Jimena Siri. La protagonista es una chica que anhela un mundo más justo, mientras que el príncipe Topher, heredero del reino, intenta encontrar su lugar en el mundo. Cuando los caminos de Cenicienta y Topher se encuentran, en el gran baile, comprenden que cambiar su destino también significa que pueden ayudar a otros.

La obra combina romance, canciones pegadizas y personajes memorables, como los ratoncitos que ayudan a Cenicienta, interpretados por niños.

Siri contó que esta versión se creó en 2013 “con una Cenicienta fuerte y con los ideales bien claros. Ella hace que el príncipe vea lo que vive la sociedad”, en tanto Topher es un muchacho “humilde” que, con la ayuda de la protagonista, logra ver la realidad de su reino. La productora destacó que, si bien se trata de una obra pensada para los más chicos, incluye guiños y chistes destinados al disfrute de los adultos. “Es un espectáculo artístico con un ballet espectacular. Tiene muchas acciones que hacen que los pequeños no se aburran en la hora y media que dura el espectáculo”, destacó.

Con más de 30 personas en escena, el show cuenta con la actuación de Ciro Tamayo (primer bailarín del Sodre): “Ahora lo vamos a ver en otra faceta, y lo hace increíble”, aseguró la productora.