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    Galartija, un espacio que combina juego, lectura y aprendizaje durante las vacaciones de invierno

    La propuesta integra librería infantil, cafetería, parque cerrado y talleres para distintas edades

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    Luca Gross con Carolina Israel.&nbsp;

    Luca Gross con Carolina Israel. 

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    Mauricio Rodríguez
    Pedro González, Priscilla Brugnini y Joaquín González.

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    Mauricio Rodríguez
    Francesca Calabria e Ivanna Bello.

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    Francisca y Manuela Gortari.

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    Mauricio Rodríguez
    Alejo Varela, Martina Sosa Días y Mía Varela.

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    Mya Tellagorry y María Barton.

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    Marianella Trimarco y Clementina Natalevich.

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    Alejandra Doldán y Benicio Pereira.

    Alejandra Doldán y Benicio Pereira.

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    Mauricio Rodríguez
    Búsqueda | Felipe Barbeito
    Por Felipe Barbeito

    Las vacaciones de invierno son una oportunidad para que niñas, niños y sus familias disfruten de las múltiples actividades recreativas y culturales que ofrece la ciudad. Entre las propuestas más elegidas se encuentra Galartija, un espacio pensado especialmente para la infancia que combina entretenimiento, aprendizaje y un ambiente de encuentro para toda la familia.

    Ubicado en el barrio Carrasco, Galartija abrió sus puertas en 2018 con el objetivo de ofrecer un lugar donde el juego, la lectura y la creatividad convivan en un mismo espacio. Desde entonces, se ha consolidado como una opción de referencia para quienes buscan actividades diferentes durante todo el año y, especialmente, en el período de vacaciones.

    El multiespacio cuenta con una librería especializada en literatura infantil y juvenil, una cafetería para que las familias puedan compartir un momento de descanso, un parque cerrado y climatizado para que los más pequeños jueguen con comodidad y seguridad, y una sala donde se desarrollan talleres y actividades recreativas para diferentes edades.

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    Además, en la planta superior funcionan consultorios independientes con profesionales especializados en la atención de niños y adolescentes, que ofrecen servicios en distintas áreas vinculadas al desarrollo y al bienestar infantil.

    Durante las vacaciones de julio, la propuesta se amplía con una agenda especial de actividades. Entre ellas se destacan talleres de dibujo, propuestas de expresión artística, espacios de lectura y música para bebés, además de otras experiencias diseñadas para estimular la creatividad, la imaginación y el aprendizaje a través del juego.

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