Zidane, Haaland y más: la dinastía de padres e hijos en el Mundial 2026

La Copa del Mundo también tiene dinastías. En casi un siglo de historia, 37 parejas de padre e hijo lograron jugar la Copa del Mundo, una lista que en 2026 volvió a crecer con apellidos tan ilustres como Haaland, Simeone, Kluivert o Zidane. Antes que ellos estuvieron los Maldini, los Forlán, los Schmeichel, los Djorkaeff. Algunos heredaron la posición de sus padres, otros eligieron un camino distinto. Pero casi ninguno pudo evitar las comparaciones.

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En este Mundial, hay hijos de campeones del mundo, de capitanes históricos y de futbolistas de los que nadie se acuerda. Hay goleadores que ya eclipsaron a sus padres, futbolistas que eligieron posiciones opuestas y hasta apellidos que hoy defienden otros colores.

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Estas son algunas de las familias que vuelven a decir presente en un Mundial.

Con físico de vikingo y una melena inconfundible, Erling Haaland llevó a Noruega a un Mundial después de 28 años y en apenas dos partidos ya se convirtió en el máximo goleador histórico de su selección en Copas del Mundo.

Pero no es el primer Haaland mundialista: en 1994 su padre, Alf-Inge, fue titular ante México e Italia, y en 1998 se quedó afuera de la lista pese a su buen momento en el Leeds United.

Aunque el contraste es claro: el padre jugó 34 partidos con Noruega sin marcar, mientras el hijo convierte goles hasta con los ojos cerrados.

Más allá del apellido, comparten la misma mentalidad competitiva, el bajo perfil y una preparación física meticulosa. También tienen un capítulo en común en el Manchester City: Alf-Inge jugó allí entre 2000 y 2003, antes de la era de los grandes títulos, mientras que Erling llegó dos décadas después para convertirse en una de las figuras de la etapa más exitosa de la historia del club.

Justin y Patrick Kluivert

Justin Kluivert tuvo un Mundial para el olvido. El neerlandés solo sumó 25 minutos repartidos en dos encuentros y cuando tuvo la responsabilidad de patear un penal definitorio ante Marruecos en dieciseisavos de final, la estrelló contra el palo.

Lo curioso es que su padre, el recordado Patrick Kluivert, erró un penal prácticamente idéntico en las semifinales de la Eurocopa del 2000 contra Italia. ¡Todo por abrir demasiado el pie derecho!

Justin, que se desempeña como delantero en el Bournemouth inglés, no es el único hijo de Kluivert con talento. Sus hermanos menores, Ruben y Shane, destacan en el Olympique de Lyon y las juveniles del Barcelona, respectivamente.

Giuliano y Diego Simeone

Hijo de Diego Cholo Simeone, su propio entrenador en el Atlético de Madrid, Giuliano Simeone nació en Roma, cuando su padre jugaba en la Lazio. Diego fue mediocampista de carácter fuerte y recorrido, y disputó tres Mundiales con Argentina: 1994, 1998 y 2002, en una selección que ilusionó en distintas etapas, pero que no logró concretar todo su potencial.

Giuliano, en cambio, se destaca por ser un futbolista con movilidad y mucha velocidad, que en la selección argentina aparece como opción de recambio.

La particularidad de que su padre sea su entrenador le suma una capa difícil de igualar en cualquier vestuario. El propio Giuliano lo ha reconocido con naturalidad, con frases del estilo de que “en casa el análisis nunca termina”, mientras que el Cholo ha dejado entrever el otro lado del vínculo: “Con él no puedo aflojar ni un centímetro”.

Luca y Zinedine Zidane

Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en su estreno mundialista en Kansas. Más allá de que los flashes se los llevó Messi con su triplete, hubo un protagonista inesperado que favoreció el éxito de los argentinos: el arquero argelino Luca Zidane, de 28 años.

En cada uno de sus errores la cámara fue con su padre, el campeón del mundo con Francia en 1998 Zinedine Zidane, que mostraba una cara de frustración difícil de disimular.

Luca pudo haber representado a Francia, el país de sus padres, o a España, donde vivió casi toda su vida. Sin embargo, decidió vestir la camiseta de Argelia, en homenaje a sus abuelos paternos. Fue el único de los cuatro hermanos en tomar esa decisión: Enzo Zidane eligió España, mientras que Theo y Elyaz se inclinaron por Francia.

Giovanni y Claudio Reyna

Giovanni Reyna creció entre Inglaterra y Alemania, con la mochila de un apellido pesado. Zurdo, elegante y con más pausa que vértigo, se formó en el Borussia Dortmund, donde debutó con tan solo 17 años.

Su padre, Claudio Reyna, fue capitán de Estados Unidos en tres Mundiales (1994, 1998 y 2002) y uno de los primeros futbolistas estadounidenses en sentirse cómodo en el fútbol europeo cuando eso todavía no era lo normal.

La diferencia entre ambos es que uno evitaba el caos, mientras que el otro lo usa como punto de partida. Giovanni pasó por Catar 2022 sin pena ni gloria, pero esta edición del torneo lo encuentra en su madurez futbolística, siendo importante para su equipo.

Marcus y Lilian Thuram

Hijo de la leyenda francesa Lilian Thuram, Marcus creció en una casa en la que no se hablaba de fútbol, sino de finales del mundo.

Con un padre campeón del mundo en 1998 y finalista en 2006, Marcus construyó su propio camino: el de un atacante veloz y potente, aunque con una técnica sorprendente para un futbolista de 1,92 m. “Antes me conocían como el hijo de Lilian, pero ahora soy Marcus. Mi padre es mi padre: tiene 142 partidos internacionales y nadie lo olvidará jamás”, declaró en 2024.

En Italia, la historia se bifurca: Juventus para el padre, Inter para el hijo. El mismo apellido en dos camisetas históricas y una rivalidad que le suma una capa extra al legado Thuram.

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