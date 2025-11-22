Una merienda con sello Michelin en la Embajada de Italia

La repostera italiana Loretta Fanella ofreció postres de inspiración mediterránea, incluida una versión con dulce de leche que buscó fusionar ambas culturas

La Semana de la Cocina Italiana regresó a Montevideo con una agenda que destaca la tradición, los sabores mediterráneos y el talento de sus protagonistas. Organizada por la Embajada de Italia, el Istituto Italiano di Cultura y la Accademia Italiana della Cucina, la propuesta —impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano— se desarrolla del 17 al 30 de noviembre, con más de 15 restaurantes que ofrecen menús especiales inspirados en la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Entre las figuras centrales, llegó a Uruguay Loretta Fanella, repostera italiana galardonada con una estrella Michelin y reconocida en Europa por su estilo preciso y creativo. Desde su espacio, Loretta Fanella Pastry Experience en Livorno, la chef elabora postres para hoteles, restaurantes y clientes particulares, tras una carrera en cocinas de referencia en Italia y España.

El martes 18, la Embajada de Italia recibió a un grupo reducido de invitados para una merienda preparada por Fanella, una tarde en la que la pastelería fue el centro de atención. Sobre la mesa aparecieron reinterpretaciones de sus sabores emblemáticos —cítricos, pistacho y técnicas clásicas italianas— en formatos delicados y presentaciones cuidadas. Uno de los postres incluyó dulce de leche, una incorporación sugerida por el embajador italiano Fabrizio Petri, quien propuso sumar un ingrediente profundamente uruguayo. Fanella lo integró a una de sus preparaciones, logrando un cruce dulce entre ambas tradiciones.

La atmósfera fue la de una tarde europea: vajilla fina, aromas cálidos y un recorrido guiado por la identidad pastelera italiana, adaptada para Montevideo.

Fanella también participa en otras actividades de la Semana de la Cocina Italiana, como una presentación dedicada al helado artesanal con el antropólogo italiano Dario Caccamisi, en el Istituto Italiano di Cultura, y una masterclass sobre panettone y pandoro en el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.