Una merienda con sello Michelin en la Embajada de Italia

La repostera italiana Loretta Fanella ofreció postres de inspiración mediterránea, incluida una versión con dulce de leche que buscó fusionar ambas culturas

_VAL_9989
Primer secretario de la Embajada de Italia Francesco Brunetti, pastelera Loretta Fanella y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Primer secretario de la Embajada de Italia Francesco Brunetti, pastelera Loretta Fanella y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Valentina Weikert
Mercedes Berro y Mercedes Steneri.

Mercedes Berro y Mercedes Steneri.

FOTO

Valentina Weikert
Marta Bentancur y Dario Caccamisi.

Marta Bentancur y Dario Caccamisi.

FOTO

Valentina Weikert
Diego Rodríguez y Roberto Mezzera.

Diego Rodríguez y Roberto Mezzera.

FOTO

Valentina Weikert
Sara Gaiotti y Tommaso Galasso.

Sara Gaiotti y Tommaso Galasso.

FOTO

Valentina Weikert
Mia Sasson, Agustina García y Avril Conijeski.

Mia Sasson, Agustina García y Avril Conijeski.

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_0011
_VAL_0021
_VAL_0023
_VAL_0027
_VAL_0033
_VAL_9984
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La Semana de la Cocina Italiana regresó a Montevideo con una agenda que destaca la tradición, los sabores mediterráneos y el talento de sus protagonistas. Organizada por la Embajada de Italia, el Istituto Italiano di Cultura y la Accademia Italiana della Cucina, la propuesta —impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano— se desarrolla del 17 al 30 de noviembre, con más de 15 restaurantes que ofrecen menús especiales inspirados en la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Entre las figuras centrales, llegó a Uruguay Loretta Fanella, repostera italiana galardonada con una estrella Michelin y reconocida en Europa por su estilo preciso y creativo. Desde su espacio, Loretta Fanella Pastry Experience en Livorno, la chef elabora postres para hoteles, restaurantes y clientes particulares, tras una carrera en cocinas de referencia en Italia y España.

El martes 18, la Embajada de Italia recibió a un grupo reducido de invitados para una merienda preparada por Fanella, una tarde en la que la pastelería fue el centro de atención. Sobre la mesa aparecieron reinterpretaciones de sus sabores emblemáticos —cítricos, pistacho y técnicas clásicas italianas— en formatos delicados y presentaciones cuidadas. Uno de los postres incluyó dulce de leche, una incorporación sugerida por el embajador italiano Fabrizio Petri, quien propuso sumar un ingrediente profundamente uruguayo. Fanella lo integró a una de sus preparaciones, logrando un cruce dulce entre ambas tradiciones.

La atmósfera fue la de una tarde europea: vajilla fina, aromas cálidos y un recorrido guiado por la identidad pastelera italiana, adaptada para Montevideo.

Fanella también participa en otras actividades de la Semana de la Cocina Italiana, como una presentación dedicada al helado artesanal con el antropólogo italiano Dario Caccamisi, en el Istituto Italiano di Cultura, y una masterclass sobre panettone y pandoro en el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

La merienda en la embajada se transformó en uno de los momentos más destacados de esta edición: una tarde cálida, marcada por la cercanía entre la chef y los invitados, y por la posibilidad de probar creaciones que difícilmente lleguen a servirse fuera de su taller en Livorno. Una experiencia breve pero memorable, en la que la repostería italiana mostró todo su alcance y dejó en Montevideo un sabor difícil de olvidar.

