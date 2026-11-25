En el marco de sus 80 años a escala mundial, Unicef presentó una nueva campaña junto con una muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales

Directora de la Oficina en Montevideo de Cepal Raquel Artecona y director de la Oficina Regional de la Unesco Ernesto Fernández.

Directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius, representante de Unicef en Uruguay Francisco Benavides y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciún.

En vísperas del Día Mundial de la Infancia, celebrado el viernes 20, Unicef festejó su doble aniversario de 80 años en total y 35 de trabajo sostenido en Uruguay. El encuentro, realizado en el Museo Nacional de Artes Visuales, reunió a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, entre otros invitados. También se destacó la presencia del entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán.

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Durante la jornada se presentó una nueva campaña e inauguró una muestra que, bajo el lema “Unicef con U de Uruguay: 35 años junto a la infancia del país”, ponen el foco en más de tres décadas de trabajo conjunto entre Unicef y Uruguay por la infancia. La campaña busca hacer visible una unión que lleva más de tres décadas, durante las que Unicef ha trabajado en el país para que niños, niñas y adolescentes crezcan protegidos, cuidados y con las mismas oportunidades. La “U” representa también la forma en que Unicef trabaja: uniendo conocimiento, instituciones y personas para generar cambios duraderos para la infancia.

La muestra propone recorrer todos esos años e historia a través de afiches, fotografías, objetos, testimonios y cartas de niños y adolescentes, además de que recupera algunas de las huellas de un período en el que Uruguay tomó decisiones, desarrolló políticas y alcanzó acuerdos que transformaron la realidad de la infancia. También invita a conocer el aporte de la organización en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.