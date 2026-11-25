En vísperas del Día Mundial de la Infancia, celebrado el viernes 20, Unicef festejó su doble aniversario de 80 años en total y 35 de trabajo sostenido en Uruguay. El encuentro, realizado en el Museo Nacional de Artes Visuales, reunió a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, entre otros invitados. También se destacó la presencia del entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán.
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Durante la jornada se presentó una nueva campaña e inauguró una muestra que, bajo el lema “Unicef con U de Uruguay: 35 años junto a la infancia del país”, ponen el foco en más de tres décadas de trabajo conjunto entre Unicef y Uruguay por la infancia. La campaña busca hacer visible una unión que lleva más de tres décadas, durante las que Unicef ha trabajado en el país para que niños, niñas y adolescentes crezcan protegidos, cuidados y con las mismas oportunidades. La “U” representa también la forma en que Unicef trabaja: uniendo conocimiento, instituciones y personas para generar cambios duraderos para la infancia.
La muestra propone recorrer todos esos años e historia a través de afiches, fotografías, objetos, testimonios y cartas de niños y adolescentes, además de que recupera algunas de las huellas de un período en el que Uruguay tomó decisiones, desarrolló políticas y alcanzó acuerdos que transformaron la realidad de la infancia. También invita a conocer el aporte de la organización en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.
Durante el encuentro, un grupo de chicos leyó una carta elaborada a partir de fragmentos de esas 1.300 cartas reales en las que niños de todo el país les plantean a los adultos qué futuro imaginan para la infancia que luego fueron recopiladas en un libro, que se entregó a las autoridades presentes, como símbolo de que sus voces llegan a destino.