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Vestidos de papel reviven la moda de época en el Centro Cultural de España

La muestra Trajes de papel, de la EMAD, reúne creaciones confeccionadas íntegramente en papel blanco e incorpora este año un mapping proyectado sobre uno de los vestidos

Muestra Trajes de papel.

Muestra Trajes de papel.

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Valentina Weikert
Consejero cultural de la Embajada de España Juan Manuel López Urdiales, directora artística de la EMAD Laura Pouso, directora de Cultura de la IM Débora Quiring y curador Gerardo Bugarin.

Consejero cultural de la Embajada de España Juan Manuel López Urdiales, directora artística de la EMAD Laura Pouso, directora de Cultura de la IM Débora Quiring y curador Gerardo Bugarin.

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Valentina Weikert
Eugenia Leites y Lariza García.

Eugenia Leites y Lariza García.

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Valentina Weikert
Rosina Bossio y Juliana Macazaga.

Rosina Bossio y Juliana Macazaga.

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Valentina Weikert
Tamara Píriz y Virginia Segundo.

Tamara Píriz y Virginia Segundo.

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Valentina Weikert
Irina Abraham e Iael Wainstein.&nbsp;

Irina Abraham e Iael Wainstein. 

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Valentina Weikert
Francesca Rubini y María Belén Fernández.

Francesca Rubini y María Belén Fernández.

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Valentina Weikert
Domingo Milesi, José Padilla y director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia.

Domingo Milesi, José Padilla y director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia.

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Valentina Weikert
Sebastián Angiolini, Diana Saravia y Michael Bahar.

Sebastián Angiolini, Diana Saravia y Michael Bahar.

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Valentina Weikert
Hugo Millán y Gustavo Petkoff.

Hugo Millán y Gustavo Petkoff.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Un año más, estudiantes de segundo año de la carrera de Diseño Teatral de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu (EMAD) presentaron Trajes de papel, una selección de trajes de época confeccionados en su totalidad con papel blanco. Los vestidos femeninos inspirados en diseños de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se exhiben en el Centro Cultural de España (CCE).

Además de poder apreciar los vestidos, en esta ocasión se puede ver, en una sala especial, un mapping proyectado sobre uno de ellos. Se trata de una técnica audiovisual que proyecta animaciones o imágenes sobre superficies tridimensionales utilizando los relieves y volúmenes de la estructura para crear ilusiones ópticas inmersivas. Este año, la telonería escénica fue pintada a mano por estudiantes de Pintura Escenotécnica.

Los trajes —que tienen una vida efímera, ya que son desmontados una vez finalizada la exposición— constituyen un exigente ejercicio de observación, reproducción y resolución material, en el que los estudiantes desarrollan destrezas vinculadas al detalle, la paciencia y el rigor técnico.

La directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), Débora Quiring, se refirió a la tradición de las muestras anuales de Trajes de papel, que “nos sorprende con esa capacidad creativa a partir de un material como el papel, que en estos momentos también dice mucho sobre aprender a vincularnos de otra manera con el rigor, desde el detalle y la fragilidad de lo efímero”.

Los estudiantes que expusieron sus obras fueron: Candela Abarno, Irina Abraham, Romina Álvarez, Rosina Bossio, María Belén Fernández, Lariza García Ipuche, María Eugenia Leites, Juliana Macazaga, Martina Mansilla, Nahuel Montico, Tamara Píriz, Francesca Rubini, Virginia Segundo, Camila Umpiérrez y Iael Wainstein.

La exposición, con entrada libre y gratuita, se podrá visitar hasta el 12 de setiembre, de lunes a viernes de 11 a 19 y los sábados de 11 a 17, en Rincón 629.

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