‘Victoria’ desfiló entre lápidas y mausoleos en el Cementerio Británico

El sábado 14, al caer la tarde, los senderos del Cementerio Británico de Montevideo se transformaron en pasarela para el desfileVictoria, la propuesta concebida por el diseñador Alejandro León inspirada en la figura de la reina Victoria y en la estética del período victoriano.
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Alrededor de 800 personas se acercaron al histórico predio de Buceo para presenciar la puesta, que convirtió los caminos del cementerio en el escenario del desfile. Entre esculturas, mausoleos y árboles centenarios, las modelos recorrieron los senderos mientras el público acompañaba el trayecto desde ambos lados.
La colección retomó elementos característicos de la estética victoriana —corsets, encajes, velos, guantes y tocados—, que fueron reinterpretados en piezas de alta costura. El dress codetotal black, propuesto previamente para los invitados, reforzó la atmósfera visual de la tarde y terminó integrando también al público a la escena.
El punto de partida de la propuesta fue la figura de la reina Victoria y el largo período de luto que atravesó tras la muerte del príncipe Alberto, un momento que dejó una fuerte marca en la estética y los códigos de vestimenta del siglo XIX. Desde esa referencia histórica, León desarrolló una colección que explora siluetas marcadas, texturas oscuras y detalles propios de esa época.
El Cementerio Británico aportó, además, un marco particular para la presentación. Su arquitectura, los monumentos funerarios y la vegetación del lugar acompañaron el recorrido y reforzaron el carácter escénico de la propuesta.
Tras el cierre, el público permaneció en el lugar y muchos asistentes se acercaron a saludar al diseñador y al equipo. La escena continuó entre conversaciones, fotografías y videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde la estética del desfile y el escenario elegido causaron gran repercusión.
Declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, Victoria llevó la moda a un escenario poco habitual y convirtió, por una tarde, el Cementerio Británico en el marco de una de las presentaciones más comentadas de la temporada.