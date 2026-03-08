¡Hola !

‘Victoria’ se presentó en el Hyatt y prepara su desfile en el Cementerio Británico

La propuesta del diseñador Alejandro León, inspirada en la reina Victoria, será el sábado 14 al atardecer

WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.03.28

FOTO

Valentina Weikert
Valeria Pertuso, Evelyn De los Santos, Alejandro León y Valeria Fagúndez.

Valeria Pertuso, Evelyn De los Santos, Alejandro León y Valeria Fagúndez.

FOTO

Valentina Weikert
María Inés Strasser, Alba Blustein y Soledad Hernández.

María Inés Strasser, Alba Blustein y Soledad Hernández.

FOTO

Valentina Weikert
Shizuko Kunizawa, Kevin Vidales y Alberto León.

Shizuko Kunizawa, Kevin Vidales y Alberto León.

FOTO

Valentina Weikert
Renata Mastrángelo, Majo Casacó, Guillermina Beltrán y Francisco Daniel.

Renata Mastrángelo, Majo Casacó, Guillermina Beltrán y Francisco Daniel.

FOTO

Valentina Weikert
Coordinador de la Red de Cementerios y Sitios Patrimoniales Eduardo Montemuiño, y presidente de la Comisión Directiva del Cementerio Británico Robin Cooper.

Coordinador de la Red de Cementerios y Sitios Patrimoniales Eduardo Montemuiño, y presidente de la Comisión Directiva del Cementerio Británico Robin Cooper.

FOTO

Valentina Weikert
Yasmin Acosta, Agustina Schallerer y Emilia Di Pascua.

Yasmin Acosta, Agustina Schallerer y Emilia Di Pascua.

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Ortega y Tati Paz.

Daniel Ortega y Tati Paz.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Se realizó en el Hyatt Centric Montevideo la presentación de Victoria el miércoles 4, una propuesta de moda con inspiración histórica que tendrá su instancia central el sábado 14 en el Cementerio Británico.

Con dirección general y creativa del diseñador Alejandro León, la iniciativa toma como punto de partida la figura de la reina Victoria y el período de luto que atravesó tras la muerte del príncipe Alberto. A partir de ese momento histórico surge una colección de piezas de alta costura inspiradas en la estética victoriana.

Durante el encuentro, se adelantó que el desfile se realizará al atardecer en el Cementerio Británico de Montevideo, un espacio elegido por su valor patrimonial. La pasarela recorrerá los senderos del lugar y estará acompañada por la música en vivo de la Orquesta de Cámara Raskolnikov, además de intervenciones vocales.

La presentación incluyó, además, el panel “Esencia de Victoria”, donde se abordó el trasfondo histórico y creativo del proyecto. Participaron el propio León, la historiadora Carolina Lazo, la referente de moda María Inés Strasser y Alba Blustein, directora de Cultus Uy. La charla fue moderada por María Noel Álvarez Bouvier.

La propuesta fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Según adelantaron los organizadores, la presentación del 14 de marzo comenzará sobre las 17 horas y será con entrada gratuita.

