‘Victoria’ se presentó en el Hyatt y prepara su desfile en el Cementerio Británico

La propuesta del diseñador Alejandro León, inspirada en la reina Victoria, será el sábado 14 al atardecer
Se realizó en el Hyatt Centric Montevideo la presentación de Victoria el miércoles 4, una propuesta de moda con inspiración histórica que tendrá su instancia central el sábado 14 en el Cementerio Británico.
Con dirección general y creativa del diseñador Alejandro León, la iniciativa toma como punto de partida la figura de la reina Victoria y el período de luto que atravesó tras la muerte del príncipe Alberto. A partir de ese momento histórico surge una colección de piezas de alta costura inspiradas en la estética victoriana.
Durante el encuentro, se adelantó que el desfile se realizará al atardecer en el Cementerio Británico de Montevideo, un espacio elegido por su valor patrimonial. La pasarela recorrerá los senderos del lugar y estará acompañada por la música en vivo de la Orquesta de Cámara Raskolnikov, además de intervenciones vocales.
La presentación incluyó, además, el panel “Esencia de Victoria”, donde se abordó el trasfondo histórico y creativo del proyecto. Participaron el propio León, la historiadora Carolina Lazo, la referente de moda María Inés Strasser y Alba Blustein, directora de Cultus Uy. La charla fue moderada por María Noel Álvarez Bouvier.
La propuesta fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Según adelantaron los organizadores, la presentación del 14 de marzo comenzará sobre las 17 horas y será con entrada gratuita.