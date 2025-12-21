Viento en Popa abrió sus puertas con una jornada para las familias de la zona

En la tarde del sábado 13, la sede de Viento en Popa, en la laguna del Sauce, recibió a jóvenes y familiares interesados en conocer cómo se desarrollan las actividades del programa. La propuesta, libre y gratuita, buscó mostrar el funcionamiento de las clases y acercar a nuevos alumnos, en un entorno donde la navegación se convierte en una herramienta educativa y social.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Los visitantes recorrieron las instalaciones, observaron las embarcaciones —entre ellas veleros de vela ligera Optimist, Laser y Pampero— y conversaron con instructores y voluntarios sobre el trabajo que realiza la asociación civil desde 2020. El proyecto tiene como objetivo impulsar el aprendizaje náutico en adolescentes de diferentes contextos, brindándoles habilidades como la concentración, el liderazgo, la disciplina y la resiliencia.
Durante la jornada, se explicó el plan de actividades para la temporada, que incluirá clases para grupos de entre 9 y 17 años, con propuestas que abarcan natación, navegación, regatas y salidas recreativas en kayaks dobles. La iniciativa apunta a estimular el desarrollo integral de los jóvenes y fomentar un vínculo saludable con el medio acuático, además de promover valores como el trabajo en equipo y la autonomía.
Uno de los ejes centrales del programa es involucrar a las familias. Por eso, la apertura permitió que padres, madres y referentes conocieran la metodología de trabajo, la importancia del acompañamiento y la experiencia de quienes ya forman parte del proyecto. Desde su sede, integrada por tres contenedores y una flota de 20 veleros, Viento en Popa promueve desde hace años la integración comunitaria, generando vínculos con instituciones y desarrollando actividades educativas y culturales.
La jornada concluyó con intercambios entre participantes y docentes, que resaltaron la misión del proyecto y la posibilidad de seguir ampliando la propuesta para más jóvenes de la zona.