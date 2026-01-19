Vuelta a los 90: tributo a Roxette en OVO Night Club

El público encontró en esta propuesta una excusa perfecta para volver a conectarse con canciones que marcaron una época

Agustina Pérez, Stefy Delay y Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

OVO Night Club de Enjoy Punta del Este Casino & Resort fue escenario de una propuesta que combinó música en vivo, nostalgia y celebración: Old School. Tributo a Roxette, una fiesta dedicada a revivir los grandes éxitos de las décadas del 90 y 2000, con un especial foco en una de las bandas más icónicas del pop internacional.

El encuentro convocó a un público adulto que encontró en esta propuesta una excusa perfecta para volver a conectarse con canciones que marcaron una época. Destinado a mujeres mayores de 35 años y hombres mayores de 40, la experiencia estuvo atravesada por la memoria musical compartida y las ganas de disfrutar sin apuro, en un clima distendido y homogéneo.

La noche tuvo como eje central la música en vivo, con la presentación de Caro del Sur, quien lideró el tributo a Roxette con la interpretación de clásicos, como It Must Have Been Love, Listen to Your Heart y The Look, y logró una conexión inmediata con el público. Las versiones respetaron el espíritu original de las canciones, invitando tanto al canto colectivo como al baile, en un recorrido emocional que despertó recuerdos y complicidades entre los presentes.

OVO Night Club acompañó la propuesta con una cuidada puesta en escena y una organización pensada para el disfrute. El espacio contó con distintos sectores y barras distribuidas estratégicamente, cada una con una variada carta de bebidas que permitió a los asistentes moverse con comodidad y elegir cómo vivir la noche, ya sea cerca del escenario o en áreas más relajadas para conversar.

Una vez finalizado el tributo, la fiesta continuó con una selección musical que amplió el recorrido sonoro hacia otros hits de los 90 y 2000, lo que aportó diversidad y mantuvo la energía alta hasta entrada la madrugada. Este segundo tramo de la noche permitió renovar el ritmo y sumar distintos estilos, consolidando una experiencia completa que fue más allá del homenaje puntual.