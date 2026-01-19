¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Vuelta a los 90: tributo a Roxette en OVO Night Club

El público encontró en esta propuesta una excusa perfecta para volver a conectarse con canciones que marcaron una época

MAU_1106
Marcelo Kessel y Sandra Chaves.

Marcelo Kessel y Sandra Chaves.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Leticia Sala, Sofía Rodríguez, Alexandra Montesano y Luciana Barroso.&nbsp;

Leticia Sala, Sofía Rodríguez, Alexandra Montesano y Luciana Barroso. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Pérez, Stefy Delay y Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

Agustina Pérez, Stefy Delay y Javier Azcurra, director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lorena Román y Lucía Rivera.

Lorena Román y Lucía Rivera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hernán, Agustina y Michael Cabral.

Hernán, Agustina y Michael Cabral.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sofía Macció Bauer y Camila Cibils.&nbsp;

Sofía Macció Bauer y Camila Cibils. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

OVO Night Club de Enjoy Punta del Este Casino & Resort fue escenario de una propuesta que combinó música en vivo, nostalgia y celebración: Old School. Tributo a Roxette, una fiesta dedicada a revivir los grandes éxitos de las décadas del 90 y 2000, con un especial foco en una de las bandas más icónicas del pop internacional.

El encuentro convocó a un público adulto que encontró en esta propuesta una excusa perfecta para volver a conectarse con canciones que marcaron una época. Destinado a mujeres mayores de 35 años y hombres mayores de 40, la experiencia estuvo atravesada por la memoria musical compartida y las ganas de disfrutar sin apuro, en un clima distendido y homogéneo.

Leé además

Saturno, mousse de yogur y lima con núcleo de frutos rojos sobre nebulosa de cacao.
Gastronomía

Enjoy Punta del Este organizó una cena cuya temática fueron las estrellas y el cielo

Por Belén Riguetti Aparicio

La noche tuvo como eje central la música en vivo, con la presentación de Caro del Sur, quien lideró el tributo a Roxette con la interpretación de clásicos, como It Must Have Been Love, Listen to Your Heart y The Look, y logró una conexión inmediata con el público. Las versiones respetaron el espíritu original de las canciones, invitando tanto al canto colectivo como al baile, en un recorrido emocional que despertó recuerdos y complicidades entre los presentes.

OVO Night Club acompañó la propuesta con una cuidada puesta en escena y una organización pensada para el disfrute. El espacio contó con distintos sectores y barras distribuidas estratégicamente, cada una con una variada carta de bebidas que permitió a los asistentes moverse con comodidad y elegir cómo vivir la noche, ya sea cerca del escenario o en áreas más relajadas para conversar.

Una vez finalizado el tributo, la fiesta continuó con una selección musical que amplió el recorrido sonoro hacia otros hits de los 90 y 2000, lo que aportó diversidad y mantuvo la energía alta hasta entrada la madrugada. Este segundo tramo de la noche permitió renovar el ritmo y sumar distintos estilos, consolidando una experiencia completa que fue más allá del homenaje puntual.

Old School logró así transformar una noche de sábado en un viaje musical al pasado, reafirmando que las canciones que marcaron generaciones siguen teniendo un lugar vigente en la pista de baile.

Selección semanal
Acuerdo comercial

El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

Por France 24
Fiscal de Corte

El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

Por Redacción Búsqueda
Moda

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Por Belén Riguetti Aparicio
Entrevista

Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

El diseñador italiano Valentino murió en Roma a los 93 años.

Murió en Roma, a los 93 años, el diseñador italiano Valentino, “emperador del rojo”

Por Redacción Galería
Arte, naturaleza y vida ‘mindful’ en el Jardín Japonés de Punta del Este

Arte, naturaleza y vida ‘mindful’ en el Jardín Japonés de Punta del Este

Por Belén Riguetti Aparicio
Chevy Chase y su familia ficticia en Gran disparate yankee en Europa.
Video

Hacia las vacaciones en un DeLorean

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guggenheim Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

El año de los museos: las 10 aperturas más esperadas de 2026

Por Redacción Galería