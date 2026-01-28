¡Hola !

Wedding Day: un día para conocer lo que se usa en las bodas

Narbona mostró sus productos y expuso propuestas para diferentes públicos

Geraldina Guerson y Matías Walker.

Geraldina Guerson y Matías Walker.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Narbona: responsable de Eventos Lorena Díaz y chef ejecutivo Julio García.

De Narbona: responsable de Eventos Lorena Díaz y chef ejecutivo Julio García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cristina Berenbau junto a Raquel y Gabriela Villaamil.

Cristina Berenbau junto a Raquel y Gabriela Villaamil.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sebastián Silva y Rosas con Pilar Otero.

Sebastián Silva y Rosas con Pilar Otero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martina Terra y Micaela Cardoso.

Martina Terra y Micaela Cardoso.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Maricel Clavier y Pilar Pérez Bonilla.

Maricel Clavier y Pilar Pérez Bonilla.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Francia y Matías Amadasi.

Agustina Francia y Matías Amadasi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Guadalupe Aliaga, Santiago Olmedo, Lourdes Leble y Facundo Olmedo.

Guadalupe Aliaga, Santiago Olmedo, Lourdes Leble y Facundo Olmedo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luana Brea y Catalina Araoz.

Luana Brea y Catalina Araoz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En Narbona Punta del Este se realizó una jornada en la que los distintos actores que hacen posibles las bodas expusieron sus productos, en un ambiente que invitó al romance. La convocatoria se llamó Wedding Day.

Vestidos, trajes para los novios y propuestas gastronómicas fueron los protagonistas de la tarde-noche. La cita culminó con la apertura de una pista de baile a cargo de DJ Rivero, que fue la frutilla de la torta. Antes, hubo un desfile de vestidos de novia de distintos diseñadores, en el que las modelos se fueron arreglando a la vista de los asistentes para que tuvieran idea del maquillaje y los tocados de moda.

La responsable de Eventos de Narbona, Lorena Díaz, dijo a Galería que se trató de una idea que surgió porque, a la hora de planificar bodas, “las parejas están un poco perdidas”. Para el Wedding Day, se convocó a proveedores de Uruguay y del exterior para que los asistentes vivieran una jornada como si fueran invitados a un casamiento. Fue una oportunidad para escuchar la música que está en auge, comer lo que se está sirviendo en Narbona y probar los tragos tradicionales y de autor del lugar.

Díaz dijo que el Wedding Day “nació para quedarse”, y espera que se replique en años venideros. Durante la primera quincena de enero, Narbona cuenta con sus propios proveedores, por lo que las parejas no se tienen que preocupar por ensamblar la ceremonia y el festejo. Lo que queda por fuera es la fotografía, el peinado, el maquillaje y los vestidos; por ese motivo, durante la jornada se presentaron distintas opciones.

