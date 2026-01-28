Wedding Day: un día para conocer lo que se usa en las bodas

En Narbona Punta del Este se realizó una jornada en la que los distintos actores que hacen posibles las bodas expusieron sus productos, en un ambiente que invitó al romance. La convocatoria se llamó Wedding Day.
Vestidos, trajes para los novios y propuestas gastronómicas fueron los protagonistas de la tarde-noche. La cita culminó con la apertura de una pista de baile a cargo de DJ Rivero, que fue la frutilla de la torta. Antes, hubo un desfile de vestidos de novia de distintos diseñadores, en el que las modelos se fueron arreglando a la vista de los asistentes para que tuvieran idea del maquillaje y los tocados de moda.
La responsable de Eventos de Narbona, Lorena Díaz, dijo a Galería que se trató de una idea que surgió porque, a la hora de planificar bodas, “las parejas están un poco perdidas”. Para el Wedding Day, se convocó a proveedores de Uruguay y del exterior para que los asistentes vivieran una jornada como si fueran invitados a un casamiento. Fue una oportunidad para escuchar la música que está en auge, comer lo que se está sirviendo en Narbona y probar los tragos tradicionales y de autor del lugar.
Díaz dijo que el Wedding Day “nació para quedarse”, y espera que se replique en años venideros. Durante la primera quincena de enero, Narbona cuenta con sus propios proveedores, por lo que las parejas no se tienen que preocupar por ensamblar la ceremonia y el festejo. Lo que queda por fuera es la fotografía, el peinado, el maquillaje y los vestidos; por ese motivo, durante la jornada se presentaron distintas opciones.