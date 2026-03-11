Del colegio al altar: la historia de amor de Sofía O'Neill y Felipe Aguirre

La pareja celebró en Punta del Este el comienzo de una vida que ya venían construyendo juntos

Quizás no fue un flechazo inmediato, sino una historia que se fue tejiendo con el tiempo. Sofía O’Neill y Felipe Aguirre —Pipe, como lo conocen todos— se conocían de vista desde el colegio Seminario. Eran de distintas generaciones, pero compartían amigos en común y poco a poco empezaron a coincidir más seguido, hasta que a fines de 2016 esos encuentros se transformaron en algo más y comenzaron una relación que, con los años, se volvió cada vez más sólida. Hoy, mientras Sofía se desempeña como psicopedagoga, Pipe trabaja como CFO en una empresa de marketing digital y continúa sus estudios de Administración de Empresas en la ORT.

Ambos ya imaginaban un futuro juntos desde hacía tiempo. Por eso, cuando a fines de 2024 Felipe le propuso casamiento a Sofía y le entregó el anillo de compromiso, la emoción fue compartida. Más que una sorpresa, fue la concreción de un deseo que venían construyendo desde hacía años.

La pareja eligió casarse después del verano, en una fecha que les permitiera disfrutar todavía del buen clima y de los espacios al aire libre. Así, el gran día llegó en la iglesia de la Candelaria, en Punta del Este. A las cinco de la tarde, cuando el sol comenzaba a suavizarse, las puertas se abrieron para la entrada de la novia.

Maquillada por Tati Lestido y peinada por Pame Cambre, Sofía caminó hacia el altar del brazo de su padre, Diego O’Neill, con un vestido diseñado por Laura Sorhuet y un delicado tocado de Inés Carriquiry. La esperaba allí su madre, Cecilia Maisonnave, junto a los padrinos del novio, Agustín Aguirre y Susana Cáceres, mientras que el novio aguardaba emocionado el momento del encuentro.

La ceremonia fue celebrada por el padre Fabián Antúnez y las lecturas estuvieron a cargo de familiares y amigos. La música también tuvo un sello íntimo, interpretada por un coro de personas cercanas: Clara —conocida en la familia como Lali, hermana de la novia—, Camilla Pauletti, amiga de Sofía, y Juan Ortiz de Taranco, amigo del novio, acompañados por el violín de Emmanuel­ Olivera.