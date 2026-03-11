Del colegio al altar: la historia de amor de Sofía O'Neill y Felipe Aguirre

Quizás no fue un flechazo inmediato, sino una historia que se fue tejiendo con el tiempo. Sofía O’Neill y Felipe Aguirre —Pipe, como lo conocen todos— se conocían de vista desde el colegio Seminario. Eran de distintas generaciones, pero compartían amigos en común y poco a poco empezaron a coincidir más seguido, hasta que a fines de 2016 esos encuentros se transformaron en algo más y comenzaron una relación que, con los años, se volvió cada vez más sólida. Hoy, mientras Sofía se desempeña como psicopedagoga, Pipe trabaja como CFO en una empresa de marketing digital y continúa sus estudios de Administración de Empresas en la ORT.
Ambos ya imaginaban un futuro juntos desde hacía tiempo. Por eso, cuando a fines de 2024 Felipe le propuso casamiento a Sofía y le entregó el anillo de compromiso, la emoción fue compartida. Más que una sorpresa, fue la concreción de un deseo que venían construyendo desde hacía años.
La pareja eligió casarse después del verano, en una fecha que les permitiera disfrutar todavía del buen clima y de los espacios al aire libre. Así, el gran día llegó en la iglesia de la Candelaria, en Punta del Este. A las cinco de la tarde, cuando el sol comenzaba a suavizarse, las puertas se abrieron para la entrada de la novia.
Maquillada por Tati Lestido y peinada por Pame Cambre, Sofía caminó hacia el altar del brazo de su padre, Diego O’Neill, con un vestido diseñado por Laura Sorhuet y un delicado tocado de Inés Carriquiry. La esperaba allí su madre, Cecilia Maisonnave, junto a los padrinos del novio, Agustín Aguirre y Susana Cáceres, mientras que el novio aguardaba emocionado el momento del encuentro.
La ceremonia fue celebrada por el padre Fabián Antúnez y las lecturas estuvieron a cargo de familiares y amigos. La música también tuvo un sello íntimo, interpretada por un coro de personas cercanas: Clara —conocida en la familia como Lali, hermana de la novia—, Camilla Pauletti, amiga de Sofía, y Juan Ortiz de Taranco, amigo del novio, acompañados por el violín de Emmanuel Olivera.
Uno de los momentos más entrañables fue la entrega de los anillos, protagonizada por los sobrinos de ambos lados de la familia: Luispe, Mili, Pachi, Balta y Luquitas, quienes aportaron ternura y espontaneidad al momento.
Tras el “sí, quiero”, familiares y amigos se trasladaron hasta Narbona, donde la celebración continuó en el espacio El Galpón. Allí, la decoración se pensó en sintonía con el entorno: frascos de vidrio con flores de distintos tonos que combinaban alturas y volúmenes, creando una atmósfera cálida y natural. El catering estuvo a cargo del propio Narbona.
La historia civil del matrimonio había comenzado unos días antes. El viernes 27 de febrero se casaron en el registro de Ciudad Vieja, en Montevideo. Después compartieron un almuerzo familiar en Tienda Doña Isabel, y esa misma noche celebraron con amigos y familiares en un salón del Yacht Club de Buceo.
La fiesta en Narbona se extendió hasta las cuatro y media de la mañana, entre música, brindis y abrazos. Europa será el destino de su luna de miel. Durante casi un mes recorrerán Italia, Bélgica, Francia y España, un viaje que soñaban compartir como primer capítulo de esta nueva etapa juntos