¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Del colegio al altar: la historia de amor de Sofía O'Neill y Felipe Aguirre

La pareja celebró en Punta del Este el comienzo de una vida que ya venían construyendo juntos

Felipe Aguirre y Sofía O’Neill.

Felipe Aguirre y Sofía O’Neill.

FOTO

Mauricio Rodríguez
El primer beso como casados.

El primer beso como casados.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sofía camina hacia el altar con su padre Diego O’Neill.

Sofía camina hacia el altar con su padre Diego O’Neill.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Padrinos del novio: Agustín Aguirre y Susana Cáceres.

Padrinos del novio: Agustín Aguirre y Susana Cáceres.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Emmanuel Olivera, Camila Pauletti, María Clara O’Neill y Juan Ortiz de Taranco.

Emmanuel Olivera, Camila Pauletti, María Clara O’Neill y Juan Ortiz de Taranco.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hermanos de la novia: Pedro, Mariana, María Clara, Celina y&nbsp;Magdalena O’Neill.

Hermanos de la novia: Pedro, Mariana, María Clara, Celina y Magdalena O’Neill.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Hermanos del novio con parejas: Mercedes Lusiardo, Agustín Aguirre, María&nbsp;Eugenia Aguirre y Rodrigo Amaral.

Hermanos del novio con parejas: Mercedes Lusiardo, Agustín Aguirre, María Eugenia Aguirre y Rodrigo Amaral.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Cáceres, Lucía Rodríguez, Florencia Brignone y Sebastián&nbsp;Cáceres.

Martín Cáceres, Lucía Rodríguez, Florencia Brignone y Sebastián Cáceres.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cecilia Díaz,&nbsp;Ignacio Carrau,&nbsp;Florencia&nbsp;O’Neill, Martín&nbsp;Scierra y&nbsp;Estefanía&nbsp;O’Neill.

Cecilia Díaz, Ignacio Carrau, Florencia O’Neill, Martín Scierra y Estefanía O’Neill.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Fernández, Ceci Bonino y Agustina Bonomi.

Lucía Fernández, Ceci Bonino y Agustina Bonomi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Felipe Silva, Juan Bertelli e Ignacio Campón.

Felipe Silva, Juan Bertelli e Ignacio Campón.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel Bertinat, Lissete y Janet Avondet junto a José Luis Udaquiola.

Daniel Bertinat, Lissete y Janet Avondet junto a José Luis Udaquiola.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mauricio Maisonnave, Constanza Maino, Eleonora Rodríguez y Felipe Maisonnave

Mauricio Maisonnave, Constanza Maino, Eleonora Rodríguez y Felipe Maisonnave

FOTO

Mauricio Rodríguez
Padrinos de la novia: Diego O’Neill y Cecilia&nbsp;Maisonnave.

Padrinos de la novia: Diego O’Neill y Cecilia Maisonnave.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pastora Álvarez, Paula Prato e Inés Arralde.

Pastora Álvarez, Paula Prato e Inés Arralde.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Johanna Estévez, Macarena Anolles y&nbsp;Florencia Spagnolo.

Johanna Estévez, Macarena Anolles y Florencia Spagnolo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_6534
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Quizás no fue un flechazo inmediato, sino una historia que se fue tejiendo con el tiempo. Sofía O’Neill y Felipe Aguirre —Pipe, como lo conocen todos— se conocían de vista desde el colegio Seminario. Eran de distintas generaciones, pero compartían amigos en común y poco a poco empezaron a coincidir más seguido, hasta que a fines de 2016 esos encuentros se transformaron en algo más y comenzaron una relación que, con los años, se volvió cada vez más sólida. Hoy, mientras Sofía se desempeña como psicopedagoga, Pipe trabaja como CFO en una empresa de marketing digital y continúa sus estudios de Administración de Empresas en la ORT.

Ambos ya imaginaban un futuro juntos desde hacía tiempo. Por eso, cuando a fines de 2024 Felipe le propuso casamiento a Sofía y le entregó el anillo de compromiso, la emoción fue compartida. Más que una sorpresa, fue la concreción de un deseo que venían construyendo desde hacía años.

Leé además

patricio cebreiros y belen danza dieron el ?si? en una ceremonia intima
Casamiento

Patricio Cebreiros y Belén Danza dieron el “sí” en una ceremonia íntima
el casamiento de charles leclerc en monaco: ceremonia civil, ferrari de 1957 y un invitado especial
Del circuito al altar

El casamiento de Charles Leclerc en Mónaco: ceremonia civil, Ferrari de 1957 y un invitado especial

La pareja eligió casarse después del verano, en una fecha que les permitiera disfrutar todavía del buen clima y de los espacios al aire libre. Así, el gran día llegó en la iglesia de la Candelaria, en Punta del Este. A las cinco de la tarde, cuando el sol comenzaba a suavizarse, las puertas se abrieron para la entrada de la novia.

Maquillada por Tati Lestido y peinada por Pame Cambre, Sofía caminó hacia el altar del brazo de su padre, Diego O’Neill, con un vestido diseñado por Laura Sorhuet y un delicado tocado de Inés Carriquiry. La esperaba allí su madre, Cecilia Maisonnave, junto a los padrinos del novio, Agustín Aguirre y Susana Cáceres, mientras que el novio aguardaba emocionado el momento del encuentro.

La ceremonia fue celebrada por el padre Fabián Antúnez y las lecturas estuvieron a cargo de familiares y amigos. La música también tuvo un sello íntimo, interpretada por un coro de personas cercanas: Clara —conocida en la familia como Lali, hermana de la novia—, Camilla Pauletti, amiga de Sofía, y Juan Ortiz de Taranco, amigo del novio, acompañados por el violín de Emmanuel­ Olivera.

Uno de los momentos más entrañables fue la entrega de los anillos, protagonizada por los sobrinos de ambos lados de la familia: Luispe, Mili, Pachi, Balta y Luquitas, quienes aportaron ternura y espontaneidad al momento.

Tras el “sí, quiero”, familiares y amigos se trasladaron hasta Narbona, donde la celebración continuó en el espacio El Galpón. Allí, la decoración se pensó en sintonía con el entorno: frascos de vidrio con flores de distintos tonos que combinaban alturas y volúmenes, creando una atmósfera cálida y natural. El catering estuvo a cargo del propio Narbona.

La historia civil del matrimonio había comenzado unos días antes. El viernes 27 de febrero se casaron en el registro de Ciudad Vieja, en Montevideo. Después compartieron un almuerzo familiar en Tienda Doña Isabel, y esa misma noche celebraron con amigos y familiares en un salón del Yacht Club de Buceo.

La fiesta en Narbona se extendió hasta las cuatro y media de la mañana, entre música, brindis y abrazos. Europa será el destino de su luna de miel. Durante casi un mes recorrerán Italia, Bélgica, Francia y España, un viaje que soñaban compartir como primer capítulo de esta nueva etapa juntos

Selección semanal
Obituario

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

Por Redacción Búsqueda
Primer año de gobierno

Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

Por Guillermo Draper
Fútbol Uruguayo

A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

Por Juan Francisco Pittaluga
Patrullas oceánicas

El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Romeo Taddei posa delante de proyecciones de obras de arte de su padre, Claudio Taddei, quien fue un destacado músico y artista plástico, fallecido en 2019. 

Romeo Taddei: "Hacer las canciones de mi padre es muy fuerte para mí; un poco lo sufro todavía"

Por Javier Alfonso
Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden
Hacer una pausa para dormir en medio del día es visto casi como un acto de pereza o falta de disciplina en una cultura que valora el estar siempre activo, disponible y produciendo.

La siesta en tiempos de hiperproductividad: ¿pereza o necesidad biológica?

Por Redacción Galería
La Pedrera (1906-1912) sorprende por sus curvas y juego de luces interiores.
Video

Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage