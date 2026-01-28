¡Hola !

Yoga en verano: cuatro espacios para bajar un cambio en el este

El deporte se vuelve una de las prácticas elegidas para encontrar equilibrio y sumar una pausa al ritmo de la temporada

Yoga en el Octogono de Agó.

Yoga en el Octogono de Agó.

FOTO

Valentina Weikert
Clara Laurenz y Kathryn Sikkink.

Clara Laurenz y Kathryn Sikkink.

FOTO

Valentina Weikert
Clara Laurenz y Kathryn Sikkink, en el Octogóno de Agó.

Clara Laurenz y Kathryn Sikkink, en el Octogóno de Agó.

FOTO

Valentina Weikert
Yoga al atardecer en el jardín del Enjoy.

Yoga al atardecer en el jardín del Enjoy.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandra Mejuto, profesora en Enjoy.

Alejandra Mejuto, profesora en Enjoy.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mabel Valastro, en Enjoy.

Mabel Valastro, en Enjoy.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cindy Matic, en Enjoy.

Cindy Matic, en Enjoy.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Laura Pollio, en Enjoy.

Laura Pollio, en Enjoy.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Iyengar Yoga está abierto todo el año.

Iyengar Yoga está abierto todo el año.

FOTO

Valentina Weikert
Joaquín Cabrera y Patricia Sanguedo, en Iyengar Yoga.

Joaquín Cabrera y Patricia Sanguedo, en Iyengar Yoga.

FOTO

Valentina Weikert
Joaquín Cabrera y Magdalena Lafontaine, en Iyengar Yoga.

Joaquín Cabrera y Magdalena Lafontaine, en Iyengar Yoga.

FOTO

Valentina Weikert
Magdalena Lafontaine, en Iyengar Yoga.

Magdalena Lafontaine, en Iyengar Yoga.

FOTO

Valentina Weikert
Joaquín Cabrera, en Iyengar Yoga.

Joaquín Cabrera, en Iyengar Yoga.

FOTO

Valentina Weikert
The Shack Yoga en Bahia Vik.

The Shack Yoga en Bahia Vik.

FOTO

Valentina Weikert
Silvia Gallo y Sofia Orlinsky, en The Shack.

Silvia Gallo y Sofia Orlinsky, en The Shack.

FOTO

Valentina Weikert
Julián Golcher, en The Shack.

Julián Golcher, en The Shack.

FOTO

Valentina Weikert
Laura Albani, en The Shack.

Laura Albani, en The Shack.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El verano en el este invita a bajar un cambio y reorganizar la rutina. Entre playas, caminatas y encuentros, el yoga se vuelve una de las prácticas elegidas para encontrar equilibrio y sumar una pausa al ritmo de la temporada.

Entre José Ignacio, Punta Ballena y Punta del Este, hay cuatro espacios que se destacan por ofrecer distintas maneras de practicar. En José Ignacio, The Shack at Vik Yoga propone clases pensadas para acompañar el clima relajado del verano.

Mariana Legarreta.
B-Content

MP organizó una sesión de 'silent yoga' en Punta Ballena

Por Branded Content

La propuesta se divide en dos formatos: Shack Harmony, una práctica suave que combina movimiento consciente, respiración y momentos de meditación; y Shack Flow, una clase más activa y fluida, con trabajo de fuerza, movilidad y secuencias continuas guiadas por la respiración.

Las clases duran entre 75 y 90 minutos y varían según el profesor, con opciones de adaptación para distintos niveles. La práctica acompaña el entorno y el espíritu del lugar, sin estructuras rígidas.

El método Iyengar

También en José Ignacio funciona Yoga Iyengar José Ignacio, un estudio que se diferencia por su continuidad durante todo el año y por trabajar exclusivamente con el método Iyengar. El espacio abrió en noviembre de 2023 y está dirigido por Teresa Pinilla, con más de 40 años de práctica y más de 30 de docencia, junto a un equipo de profesores que acompaña las clases regulares.

Las clases son multinivel y se dictan de lunes a jueves a las 19.30, mientras que en verano se suma un horario diario por la mañana. Además, el estudio tiene clases regulares y privadas en Maldonado durante todo el año.

El enfoque está puesto en la técnica, el uso de props y la atención personalizada, con especial cuidado en casos de dolencias o lesiones, dentro de un estudio amplio, rodeado de jardín y equipado con materiales traídos de India.

Arte y otras disciplinas

En Punta Ballena, el Octógono de Agó funciona como un espacio de encuentro donde el yoga convive con el arte y otras disciplinas. Creado en 2010 como un proyecto colectivo, el lugar fue pensado para alojar actividades que aporten bienestar físico y mental.

La práctica de yoga se desarrolla dentro de una construcción orgánica, rodeada de bosque, y se integra a una propuesta más amplia que incluye exposiciones, encuentros culturales y actividades vinculadas al trabajo interior. El entorno y la arquitectura natural marcan el pulso de cada sesión.

Por último, el yoga también forma parte de la programación de verano de Enjoy Punta del Este. Las clases de Yoga & Meditación, a cargo de Alejandra Mejuto, se dictan los martes y jueves a las 15.30, y los miércoles y viernes a las 19, como parte de la grilla de actividades físicas del resort. La propuesta está pensada para distintos niveles y ofrece una opción accesible para quienes buscan sumar una práctica de yoga a su estadía o a la rutina del verano, en un entorno cómodo y urbano.

Cuatro espacios distintos, con enfoques y contextos variados, que muestran cómo el yoga en el este se adapta a diferentes maneras de practicar y de transitar el verano.

