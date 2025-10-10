10 maratones fuera del mapa: el lado más extremo y original del deporte

No tienen medio millón de inscriptos, no salen en ESPN ni están en el codiciado circuito de las World Marathon Majors. De hecho, muchas de ellas ni siquiera transcurren sobre asfalto. Pero para los corredores que las conocen —y se animan a enfrentarlas— son mucho más que una competencia: son una aventura y una experiencia que transforma.

En estas maratones no hay público alentando en cada esquina ni bandas tocando en vivo. A veces, ni siquiera hay señal de celular. Lo que sí hay son paisajes increíbles y terrenos que desafían tanto al cuerpo como a la mente. Aquí lo importante no es el tiempo, es llegar. Desde escalar la Gran Muralla china hasta atravesar volcanes o correr entre leones, estas carreras invitan a un viaje interior y exterior que trasciende cualquier podio.

La Gran Muralla china no solo es una de las siete maravillas del mundo, sino que también es el escenario de la Great Wall Marathon . Esta maratón desafía a los corredores a recorrer más de 42 kilómetros por tramos irregulares y empinados, ascendiendo y descendiendo por los históricos escalones de piedra que datan de siglos atrás. Se celebra cada año en mayo, cuando el clima suele ser más fresco y agradable, lo que permite afrontar con mayor comodidad el exigente recorrido.

El 21 de setiembre se celebró la primera edición del NYC Bakery Run , una media maratón que combina running y pastelería local y que promete convertirse en un clásico neoyorquino. El recorrido incluyó paradas en ocho panaderías destacadas, como La Cabra, en Bushwick; Librae Bakery y L’Appartement 4F, en Brooklyn Heights. Aunque más de 5.000 personas se inscribieron para participar, solo 100 corredores fueron seleccionados. La iniciativa fue organizada por Tipster, una app de recomendaciones gastronómicas, y contó con apoyo logístico para garantizar que los atletas disfrutaran de los dulces sin perder ritmo.

3. North Pole Marathon

Nort Pole Marathon

Cada abril, un grupo reducido de corredores viaja al Polo Norte geográfico para participar en la North Pole Marathon, una carrera de 42 kilómetros sobre hielo ártico flotante. No hay caminos, árboles ni espectadores, solo nieve, silencio y temperaturas que pueden bajar de los –40 °C. Organizada por la empresa Adventure Marathon, esta maratón combina resistencia física con una logística compleja para garantizar la seguridad en el “techo del mundo”.

4. Volcano Marathon

Volcano Marathon

Esta carrera en la isla de Pascua invita a correr entre paisajes volcánicos y moáis milenarios que observan silenciosos el paso de los atletas. Con cupos limitados y un recorrido que atraviesa cráteres, costas y sitios arqueológicos, la Volcano Marathon trasciende el desafío físico para convertirse en un encuentro íntimo con la cultura Rapa Nui y uno de los destinos más remotos del mundo, a 3.700 kilómetros de la costa chilena.

5. Big Five Marathon

Big Five Marathon Sudafrica

Correr rodeado de los famosos “cinco grandes de África” —león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo— es la esencia de la Big Five Marathon, que se celebra en la reserva privada Entabeni Game, en Sudáfrica. El recorrido de 42 kilómetros transcurre sin vallas ni barreras, lo que permite una conexión directa con la naturaleza y el mundo salvaje, aunque la seguridad está garantizada mediante un sistema de vigilancia con guardabosques armados y vehículos de apoyo. Con cupos limitados, la edición de 2024 reunió a 195 corredores que, además de la carrera, disfrutan de un paquete que incluye alojamiento, comidas, traslados y safaris.

6. Maratón de Disney

Disney Marathon

Esta carrera es mucho más que eso: es una celebración que mezcla el deporte con la magia y la diversión de los parques temáticos. Participar en esta maratón significa recorrer kilómetros rodeado de personajes icónicos, música en vivo y animación constante. El evento, que atrae a corredores de todo el mundo, ofrece paquetes especiales que incluyen alojamiento, acceso exclusivo a parques y eventos previos a la carrera. Además, la maratón forma parte del Run Disney Weekend, un festival con varias carreras y actividades para toda la familia.

7. Petra Desert Marathon

Petra

Correr entre las antiguas ruinas de Petra y el desierto jordano es la esencia de la Petra Desert Marathon, que ofrece distancias de maratón completo y media maratón. Con alrededor de 245 corredores en la edición más reciente, la carrera se realiza en un entorno árido y desafiante, con temperaturas que pueden superar los 35 °C. Los participantes deben reservar con anticipación para asegurar su cupo, ya que el evento incluye alojamiento, traslados, comidas y actividades culturales.

8. Midnight Sun Marathon y Ultra

Midnight

Correr bajo el sol de medianoche es el sello distintivo de la Midnight Sun Marathon y Ultra, que se celebran en Tromsø, Noruega. Estas carreras comienzan justo a la medianoche para aprovechar el fenómeno natural del sol que nunca se oculta durante el verano ártico. Los recorridos atraviesan paisajes impresionantes de fiordos, montañas y costas que desafían a los atletas con su clima fresco y sus caminos variados. El evento mantiene su carácter íntimo y exclusivo gracias a la limitada participación y a una organización dedicada.

9. Maratón del Vino de Médoc

Maraton Medoc vino Eugenie Baccot

Esta maratón, en el suroeste de Francia, es probablemente la más festiva del mundo. A lo largo de los 42 kilómetros, los corredores atraviesan viñedos, castillos y pueblos del corazón de la región vinícola de Burdeos, con más de 20 paradas para degustar vinos, quesos, ostras y otros productos locales. Casi todos los participantes de la Maratón del Vino de Médoc corren disfrazados, y el evento combina deporte, gastronomía y humor en partes iguales. Se celebra cada setiembre y reúne a unos 8.000 corredores, muchos de ellos más enfocados en disfrutar que en llegar rápido a la meta.

10. Cataratas Half Marathon

Cataratas

Se corre en el parque nacional Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. El recorrido de 21 kilómetros de la Cataratas Half Marathon atraviesa la selva misionera y culmina con vistas espectaculares a las cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del planeta. Con clima húmedo y tramos ondulados, el circuito representa un desafío moderado en medio de la vegetación subtropical. La carrera convoca a corredores de distintos países y se realiza cada año en junio, una fecha elegida especialmente para evitar el calor extremo del verano.