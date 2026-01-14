¡Hola !

9 joyas del cine en 9 días en la nueva edición del José Ignacio International Film Festival

Como todos los años, el JIIFF reúne a partir del 24 de enero una selección de películas recientes elogiadas y premiadas en los principales festivales del mundo

Willem Dafoe en The Souffleur.

Willem Dafoe en The Souffleur.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los últimos días de enero tienen una sorpresa reservada para los apasionados del cine. El José Ignacio International Film Festival, una cita ya clásica de los veranos en el Este, se celebra este año entre el sábado 24 de enero y el domingo 1 de febrero.

Esta 16ª edición tendrá seis películas en competencia, tres fuera de competencia, y algunas visitas célebres. La más notoria será la de Willem Dafoe­, que llegará a presentar The Souffleur, uno de los largometrajes en competencia, junto al director del filme, el argentino Gastón Solnicki.

La función de apertura, la del sábado 24, será la de La única opción, del coreano Park Chan Wook, sobre un hombre que, al ser despedido de forma abrupta después de 25 años de trabajo, toma una decisión inimaginada (20.30 h, bajada de los pescadores). Al día siguiente se verá The Souffleur, en la que Dafoe interpreta al veterano gerente de un prestigioso hotel que ve en riesgo todo lo que ha construido a partir de reestructuras corporativas, visitantes inesperados y lealtades cambiantes (dos funciones, 20.30 y 23.30 en Pavilion Vik).

Embed

El lunes 26 se proyectará Woman and Child, del director iraní Saeed Roustayi, que narra la historia de una enfermera viuda de 40 años que atraviesa un momento de transición personal mientras intenta sostener la relación con su hijo adolescente (20.30 h en Pavilion Vik).

El martes 27 será el turno de Amélie y los secretos de la lluvia, un largometraje animado coproducido entre Francia y Bélgica en el que una niña es empujada a descubrir las maravillas de la naturaleza y las verdades emocionales de su familia, que emigró desde Japón a Bélgica en tiempos de posguerra (15.30 h en Pavilion Vik). Esa noche se verá Un poeta, del realizador colombiano Simón Mesa Soto, sobre un escritor envejecido y errático que vive un nuevo despertar cuando ayuda a una adolescente de origen humilde a cultivar su talento como poeta (20.30 h, Pavilion Vik).

El miércoles 28 se proyectará El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, en la que un profesor universitario que viaja desde São Paulo hasta Recife con la esperanza de encontrarse con su hijo se ve acorralado por la corrupción (20.30 h, Bodega Oceánica José Ignacio). Al día siguiente se exhibirá Urchin­, del británico Harris Dickinson, sobre un hombre sin hogar en Londres atrapado en un ciclo de autodestrucción mientras intenta reencauzar su vida (20.30 h, Pavilion Vik).

Embed

El viernes 30 se estrenará Un futuro brillante, la segunda película­ de la uruguaya Lucía Garibaldi, en la que una joven elegida para irse a estudiar al Norte se da cuenta de que no quiere irse realmente, pero su entorno está demasiado emocionado con su partida como para entenderlo (dos funciones, 20.30 y 23.30 en Pavilion Vik).

Ese día, más temprano (a las 16 horas en Pavilion Vik), será también la función de la Competencia de Cortometrajes de JIIFF —organizada en alianza con Fundación Diciembre—, en la que se exhibirán las siete mejores realizaciones uruguayas breves de 2025.

sirat_2
Sirat.

Sirat.

Al día siguiente, el sábado 31, cerrará el festival la película Sirat, del director francés Óliver Laxe; una película en la que un padre se une a una caravana de ravers a través de un desierto, junto con su hijo, en un viaje agotador e interminable, con el único fin de encontrar a su otra hija, perdida hace meses.

Para las funciones al aire libre se recomienda llevar abrigo y reposeras y llegar una hora antes del comienzo de la película. El acceso a todas las funciones es gratuito, pero para las proyecciones de Pavilion Vik hace falta reserva previa a través de la web del festival.

