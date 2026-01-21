Apreciar la salida de la luna llena en un trekking por las sierras de Minas

Organizado por Tempus Aventura, el trekking de la luna llena es una experiencia para disfrutar del entorno agreste de las sierras de Minas y sus senderos atravesados por cursos de agua y piscinas naturales.
La actividad incluye un baño bajo bóvedas de árboles, un fogón y una cena de asado criollo o menú vegetariano
Además de la posibilidad de apreciar la salida de la luna desde los cerros, la actividad incluye un baño bajo bóvedas de árboles, un fogón y una cena de asado criollo o menú vegetariano acompañado de ensaladas frescas, limonada y un postre.
En caso de suspensión, se podrá reprogramar la actividad o se reintegrará el total de la reserva.
Domingo 1 de febrero en Sierras de Minas, Lavalleja. Entrada a 2.600 pesos con cupos limitados. Domingo 1 de febrero en sierras de Minas, Lavalleja. Entrada a 2.600 pesos con cupos limitados. Más información y reservas por WhatsApp: 092 508 855.