Apreciar la salida de la luna llena en un trekking por las sierras de Minas

La actividad incluye un baño bajo bóvedas de árboles, un fogón y una cena de asado criollo o menú vegetariano

trekking
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Organizado por Tempus Aventura, el trekking de la luna llena es una experiencia para disfrutar del entorno agreste de las sierras de Minas y sus senderos atravesados por cursos de agua y piscinas naturales.

Además de la posibilidad de apreciar la salida de la luna desde los cerros, la actividad incluye un baño bajo bóvedas de árboles, un fogón y una cena de asado criollo o menú vegetariano acompañado de ensaladas frescas, limonada y un postre.

En caso de suspensión, se podrá reprogramar la actividad o se reintegrará el total de la reserva.

Domingo 1 de febrero en Sierras de Minas, Lavalleja. Entrada a 2.600 pesos con cupos limitados. Domingo 1 de febrero en sierras de Minas, Lavalleja. Entrada a 2.600 pesos con cupos limitados. Más información y reservas por WhatsApp: 092 508 855.

Selección semanal
Acuerdo comercial

Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

Por RFI
Entrevista

Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
Acuerdo comercial

El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

Por France 24
Fiscal de Corte

El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

Por Redacción Búsqueda

