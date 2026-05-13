Bandoneonas, el trío que visibiliza a la mujer en el tango, se presenta en el Teatro Solís

Un trío de mujeres bandoneonistas le da vida a Bandoneonas, un ensemble que pone en relieve el rol de la mujer en el tango y que se presentará en vivo el domingo 24 de mayo en el Teatro Solís. Compuesto por Sandra González, Abril Farolini y Alejandra Genta, músicas de distintas edades y provenientes de tres departamentos diferentes de Uruguay, el trío busca fortalecer además la intergeneracionalidad y la integración demográfica.
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Bandoneonas se propone también salvaguardar el patrimonio tanguero, al rescatar un repertorio de compositoras y compositores rioplatenses que siguen emocionando.
González (en bandoneón y voz) comenzó interpretando tangos clásicos, en 2015 fue reconocida como Mejor voz de tango en Vení a cantarle a Gardel, integró la orquesta de Roberto González y ha actuado en escenarios de todo el país.
Farolini (en bandoneón) se formó con Alberto Quiroga, Sergio Astengo y Federico Pereiro e integra la Orquesta Departamental de Canelones, la Orquesta Uruguay es Tango y es docente en el Conservatorio de Canelones. Ha sido solista invitada del Sodre y fue jurado de los Premios Nacionales de Música en la categoría Tango.
Por último, Genta (en bandoneón y saxos) es multinstrumentista formada en piano, saxofón y bandoneón; es saxofonista de la Banda Sinfónica de Montevideo y de la Orquesta de UTU, e invitada frecuente del Sodre y la Filarmónica. Tocó y grabó con artistas como Frank Sinatra Jr., Ruben Rada, Ana Prada y Leo Masliah, y se ha presentado en Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Domingo 24 de mayo, a las 18 horas, en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Entradas a 250 pesos por Tickantel y boletería de la sala.