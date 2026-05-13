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Bandoneonas, el trío que visibiliza a la mujer en el tango, se presenta en el Teatro Solís

Sandra González, Abril Farolini y Alejandra Genta darán un concierto el 24 de mayo en la sala Delmira Agustini, reafirmando el poder femenino en el tango

Bandoneonas se presentará en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

Bandoneonas se presentará en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

FOTO

Un trío de mujeres bandoneonistas le da vida a Bandoneonas, un ensemble que pone en relieve el rol de la mujer en el tango y que se presentará en vivo el domingo 24 de mayo en el Teatro Solís. Compuesto por Sandra González, Abril Farolini y Alejandra Genta, músicas de distintas edades y provenientes de tres departamentos diferentes de Uruguay, el trío busca fortalecer además la intergeneracionalidad y la integración demográfica.

Bandoneonas se propone también salvaguardar el patrimonio tanguero, al rescatar un repertorio de compositoras y compositores rioplatenses que siguen emocionando.

González (en bandoneón y voz) comenzó interpretando tangos clásicos, en 2015 fue reconocida como Mejor voz de tango en Vení a cantarle a Gardel, integró la orquesta de Roberto González y ha actuado en escenarios de todo el país.

Farolini (en bandoneón) se formó con Alberto Quiroga, Sergio Astengo y Federico Pereiro e integra la Orquesta Departamental de Canelones, la Orquesta Uruguay es Tango y es docente en el Conservatorio de Canelones. Ha sido solista invitada del Sodre y fue jurado de los Premios Nacionales de Música en la categoría Tango.

Por último, Genta (en bandoneón y saxos) es multinstrumentista formada en piano, saxofón y bandoneón; es saxofonista de la Banda Sinfónica de Montevideo y de la Orquesta de UTU, e invitada frecuente del Sodre y la Filarmónica. Tocó y grabó con artistas como Frank Sinatra Jr., Ruben Rada, Ana Prada y Leo Masliah, y se ha presentado en Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Domingo 24 de mayo, a las 18 horas, en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Entradas a 250 pesos por Tickantel y boletería de la sala.

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