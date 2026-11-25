La Sala del Museo del Carnaval albergará una noche llena de energía, color y tradición en el Festival de Candombe y Salsa, una propuesta que combinará espectáculos con el espíritu de estos ritmos en un formato envolvente que promete hacer vibrar al público.
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Con un escenario en el centro, el público rodeará a los artistas y a cada tambor en estos shows 360º de la mano de Fabián Morais y su banda y la agrupación candombera Entre Claves. Con baile y comunidad, la noche está pensada para compartir en familia y entre generaciones.
Viernes 27 de noviembre a las 21 h en Sala del Museo del Carnaval. Entradas desde 490 a 690 pesos por Redtickets.