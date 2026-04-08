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Carmen Morán presenta ‘A media luz el corazón’, una obra de tango teatro

Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera sostienen con una química arrolladora el romance entre dos artistas, en una mezcla de interpretación y música en vivo

Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera son una cantante y un guitarrista que podrían ser “los últimos románticos” o “los primeros tristes”.

Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera son una cantante y un guitarrista que podrían ser “los últimos románticos” o “los primeros tristes”.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hay algo en el tango que siempre vuelve. A media luz el corazón se apoya en esa persistencia para construir una obra que mira hacia atrás desde lo vincular, desde el amor y desde la épica de quienes vivieron —y aún viven— por y para el arte.

Con dirección y dramaturgia de Luis Vidal Giorgi y un clima tan típico de este género musical, la obra sigue a dos personajes —una cantante y un guitarrista— que podrían ser “los últimos románticos” o “los primeros tristes”. En ese cruce, lo que aparece es una historia de amor atravesada por la fragilidad, pero también por la convicción de que la salvación, si existe, está en el escenario.

En escena, Carmen Morán y Sergio Fernández Cabrera sostienen ese universo con una química sorprendente. En una mezcla de interpretación y música en vivo, el repertorio combina tangos clásicos con composiciones originales —con letra de Vidal Giorgi y música de Fernández Cabrera— que dialogan con el imaginario del tango romántico de los años 40, sin perder la sensibilidad contemporánea.

El tango teatro es, básicamente, una forma escénica que mezcla teatro y música de tango en una misma obra, que, más que un musical, funciona como un pequeño viaje emocional a través de los pueblos recorridos por artistas ambulantes, y hacia la intimidad de una pareja que resiste.

Estreno: viernes 10 de abril a las 20.30 h en Espacio Teatro (Mercedes 865, sala Cristina Morán). Funciones: sábados a las 20.30 y domingos a las 19 h. Entradas a 600 pesos a la venta por RedTickets.

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