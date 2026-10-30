Jane Austen para ‘centennials’: la nueva película ‘Sensatez y sentimientos’ adapta la novela 200 años después

Georgia Oakley nació más de 200 años después que Jane Austen, en 1988, y es la cineasta responsable de llevar al cine la nueva versión cinematográfica de Sensatez y sentimientos, la primera novela de la autora británica, recién estrenada en cines. La guionista Diana Reid, nacida en los 90, se sumó a la fórmula y adaptó la novela a una película que buscó capturar el universo de Jane Austen con realismo, una fuerte presencia de la naturaleza y un lenguaje tan fiel a la época como capaz de conectar con las nuevas generaciones.

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Sensatez y sentimientos (Sense and Sensibility) tiene como protagonistas a Elinor (Daisy Edgar-Jones) y Marianne (Esmé Creed-Miles), las dos hijas mayores de la familia Dashwood que, al morir su padre y dejarlas sin herencia, deben abandonar su casa y mudarse a la encantadora pero pequeña cabaña Barton. A las hermanas les toca adaptarse a las nuevas circunstancias y pasar por algunos vaivenes románticos mientras descubren lo mucho que se necesitan y apoyan entre sí.

La adaptación de Reid realza precisamente el profundo vínculo entre las hermanas. “La leí (la novela) de adolescente y la releí cuando mi productora, India Flint, me sugirió hacer una adaptación. Lo que me impactó fue que, a pesar de haber inventado prácticamente la comedia romántica, la primera novela de Austen no trata realmente sobre mujeres que se casan con hombres. Es una historia de amor entre dos hermanas”, opina Reid en una entrevista con Focus Features, el estudio detrás del filme. “Sí, hay intereses románticos masculinos, pero todo el desarrollo de los personajes y la narrativa giran en torno a dos mujeres muy diferentes y su amor mutuo. La película trata sobre el romance y la hermandad”. El título de la novela, de hecho, alude a los rasgos de personalidad más a flor de piel de Elinor y Marianne.

Oakley, la directora, también opina que el corazón de la historia es la relación entre las hermanas. “El vínculo entre Elinor y Marianne es complejo, intenso y a menudo exasperante, pero sustentado por una devoción inquebrantable la una por la otra. Hay ternura en él, pero también una gran capacidad para la crueldad. Se hieren y se malinterpretan, pero también son la mayor fuente de consuelo y, en última instancia, de salvación la una para la otra”.

Lo que atrajo a la realizadora de dirigir la nueva adaptación, cuenta, no es todo lo que cambiaron las circunstancias de las mujeres jóvenes en los últimos 200 años, sino que “las contradicciones fundamentales que rodean lo que significa ser una mujer joven no han cambiado tanto”. “No me interesaba rehacer a Austen porque sintiera que necesitaba una actualización para el público moderno. Todo lo contrario: quería hacer esta película porque creo que ella ya comprendía algo que sigue siendo sorprendentemente actual. Las mujeres jóvenes aún tienen que lidiar con el espacio entre la vida que desean para sí mismas y la vida que la sociedad les hace materialmente posible”.

Para interpretar a estas dos mujeres de Austen, Oakley eligió a Daisy Edgar-Jones para el papel de Elinor a partir de lo que vio en su actuación en las miniseries Normal People y Under the Banner of Heaven. “Sabía que tenía la fuerza contenida que buscaba: una capacidad para transmitir contención que, en un instante, puede dar paso a una fuerza innegable”, dice. Después encontraron a la Marianne que complementara a esa Elinor en Esmé Creed-Miles: “Me conmovió profundamente, y su dominio del lenguaje de Austen era totalmente suyo”.

Con Sensatez y sentimientos, los estudios Focus y Working Title vuelven a visitar el mundo de Austen después de Orgullo y prejuicio, estrenada en 2005 (con Keira Knightley y Matthew Macfadyen), que obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar, y de la adaptación de Emma, de 2020 (con Anya Taylor-Joy).

De tomar el té a cortar leña

Esta nueva adaptación no se limita a mostrar a estas hermanas sentarse en un salón elegante a tomar el té. La dupla de realizadora y guionista querían que el mundo de Elinor y Marianne se sintiera “real y vivido”, dice Reid. “Georgia (Oakley) me animó a crear momentos que quizás no hubiéramos visto antes en Austen, como Marianne y la Sra. Dashwood jugando a la pelota dentro de su casa cuando llueve, o, cuando sus circunstancias cambian y se mudan a una casa sin sirvientes, añadí detalles como Elinor plantando verduras y cortando leña, o Margaret recogiendo moras”.

Por todas esas situaciones nuevas que aparecen en la película, el desafío del guion tuvo que ver con mantenerse fiel a la época georgiana y al estilo personal de Austen, cuando la mayor parte de los diálogos fueron construidos para la película. “La mayor parte es original mía (hay unas 20 frases de la novela intercaladas). Pero, para mí, era muy importante sonar como Austen, así que estudié la estructura y el ritmo de sus frases para intentar imitar su voz”, confiesa Reid.

Además, la búsqueda visual puede encontrar ciertos puntos de contacto con Orgullo y prejuicio (de Joe Wright) y su tratamiento del entorno campestre. La directora “convirtió a la naturaleza en un personaje de la película y quiso asegurarse de que los animales formaran parte de este mundo”, cuenta la guionista.

La película también se esmera en mostrar la casa en la que se instalan las jóvenes sin idealizaciones. Oakley debió resistir “la tentación de romantizar la época” para retratar esas construcciones con su humedad, su frío y su desgaste: “Formaban parte de la historia, y quería que el público las sintiera”.

Lo mismo con el vestuario. “Quería que la ropa se sintiera vivida, personal y práctica, en lugar de como disfraces puestos solo para la cámara”, explica la directora. Por eso, crearon un guardarropa teniendo en cuenta la posición económica de las hermanas, contemplando algo tan natural como que pudieran compartir vestidos y hasta modificarlos con el paso del tiempo.

Cuando le preguntaron a la guionista qué le gustaría que el público se llevara del cine, respondió que esperaba transmitir la idea de “que un amor real, profundo y transformador es posible” e inspirar a los espectadores a releer a Austen. “Ese sería, quizás, el mayor halago de todos”.

Oakley respondió algo similar y señaló que le gustaría que el público se fuera con “la idea de que el amor no siempre es elegante ni sencillo, sino que puede ser difícil, exigente y absolutamente esencial”, así como con “la impresión de que Austen no es una figura distante u ornamental, confinada al pasado, sino una escritora llena de preguntas sobre el mundo que habitamos”.