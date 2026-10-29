  • Cotizaciones
    jueves 29 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Diputados: una interpelación, un debate postergado y la ley de competitividad marcarán el final del año

    El proyecto del Ministerio de Economía, único en el que la oposición tiene importantes consensos, tiene más chances de ser aprobado durante este período legislativo

    Cámara de Diputados durante el período 2025.

    Cámara de Diputados durante el período 2025.

    FOTO

    Javier Calvelo, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    A poco más de seis semanas del final del actual período legislativo, la Cámara de Representantes enfrenta una interpelación, el cierre a un debate postergado y la prioridad puesta en varios proyectos con miras a ser aprobados. Entre estos últimos, el de competitividad y reducción del costo de vida es el que aparece con más chances de ver luz verde este mismo año.

    Esto se debe no solo a que es un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo, una prioridad del ministro Gabriel Oddone, que ya cuenta con media sanción del Senado, sino que desde la oposición, como dijo a Búsqueda el diputado nacionalista Pablo Abdala, “es la única iniciativa del gobierno con la que hay un grado de coincidencia importante”.

    Según la diputada Susana Camarán, coordinadora de bancada del Frente Amplio, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja terminará de recibir a las delegaciones a mediados de este mes. La idea es que enseguida sea elevado al plenario para su aprobación. Como la oposición planteó algunos cambios —sobre todo, en el artículo 140 de este proyecto, que habilitaba la figura de “múltiples proveedores para un mismo producto” salvo casos excepcionales— es probable que vuelva al Senado para su votación definitiva como “tercera cámara”. En ambas partes hay optimismo en que esto último pueda ocurrir antes del final del período, el 15 de diciembre.

    Leé además

    Gabriel Oddone.
    Competitividad

    ¿“Pragmático”, “liberal” o “tecnofeudalista”?: cruce de definiciones sobre proyecto de competitividad

    Por Ismael Grau
    Cámara de Senadores en sesión.
    Flota oficial

    Senadores del Frente Amplio son quienes más usan los autos oficiales: hicieron más del 90% de las solicitudes de traslados

    Por Leonel García

    La recta final del trabajo en Diputados no abundará en emociones, según un relevamiento realizado por Búsqueda. Para el miércoles 4 de noviembre se fijó la interpelación al ministro de Trabajo, Juan Castillo, que será llevada adelante por el colorado Adrián Juri. En la moción se indicó que se espera que el jerarca “brinde explicaciones sobre la gestión de su cartera” desde el inicio de su gestión, sobre todo en “prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica”. El llamado ocurrió después de que terminara un prolongado conflicto portuario, lo que generó algunas dudas en la propia oposición sobre la oportunidad de llevarla a cabo.

    Para evitar un eternizamiento de la discusión, se acordaron dos horas para interpelante e interpelado, así como 15 minutos de intervenciones para los legisladores que quieran hacer uso de la palabra, dijeron fuentes parlamentarias.

    A la semana siguiente, el jueves 12, se realizará una sesión sobre la cuestionada compra de la estancia María Dolores, en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Esta adquisición motivó la creación de una comisión investigadora en Diputados que duró tres meses, de marzo a junio, y que terminó en el mismo lugar donde empezó: con el oficialismo subrayando la inexistencia de ilicitudes y la oposición englobada en la coalición republicana (partidos Nacional, Colorado e Independiente) apuntando a presuntas irregularidades que le habían merecido una denuncia previa en Fiscalía. El estudio de la Rendición de Cuentas postergó la elevación al plenario de los informes finales para su discusión. La instancia del 12 es considerada un “cierre” del tema “quizá tardío”, según coincidieron tirios y troyanos consultados por Búsqueda.

    Más temas

    El otro proyecto del Poder Ejecutivo considerado prioritario para el Frente Amplio es el que crea una causal jubilatoria anticipada desde los 60 años, recién ingresado a Diputados. Camarán dijo a Búsqueda que su partido propondrá la creación de una comisión especial “para que lo trate rápidamente”.

    El acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para la ley que protege a los deudores de bajos recursos también está en carpeta. Para Cabildo Abierto es una “absoluta prioridad”, según destacó el diputado Álvaro Perrone. El entendimiento entre las partes se logró luego de que el oficialismo atendiera que el texto contemplara las deudas con los organismos públicos, algo que solicitaba el partido liderado por Guido Manini Ríos, y que fue clave para que se lograran los votos para aprobar en Diputados la última Rendición de Cuentas. Sin embargo, al estar en el mismo organismo que el proyecto sobre competitividad —la Comisión de Hacienda— su tratamiento “es más complejo”, indicó Camarán.

    Desde el lado coalicionista, avanza un proyecto de Abdala para que los mayores de edad que tengan saldos pendientes de cumplimiento de delitos como menores no vuelvan al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, sino que sean derivados a centros de adultos. Esta iniciativa logró aprobación y consenso en la Comisión de Población y Desarrollo y será tratado en el plenario el mes próximo. El legislador nacionalista añadió que también hay apoyo entre el oficialismo y la oposición para modificar el proceso de adopciones, que incluye agilización de plazos, más participación de los interesados en recibir un niño y licencias especiales; en esta iniciativa intervienen la colorada Paula de Armas y la frenteamplista Tatiana Antúnez.

    Colorados y nacionalistas tomaron como propios a su vez un proyecto que en la legislatura pasada —siendo oposición— presentó el Frente Amplio para ampliar el acceso a la información pública y que ahora prefería archivar. “Cuando lo trabajemos en la Comisión (Especial contra el Lavado de Activos) en noviembre, vamos incluir algunas modificaciones al original”, dijo a Búsqueda el diputado Conrado Rodríguez. El mismo legislador anunció que en este mes, en esa misma comisión, se citará al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y a la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para su proyecto que apunta a modificar los criterios de designación de los integrantes del Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

    Selección semanal
    Donald Trump

    El mundo transita el fin de la Pax Americana empujado por la política internacional de Trump

    Por Guillermo Draper
    Coyuntura económica

    Tolosa (BCU): aunque “decepcionante” hasta ahora, el “dividendo” de la mayor estabilidad económica “llegará”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado de valores

    Corredores respaldan regulación a operadores que captan fondos fuera del mercado; “iguala” condiciones

    Por Redacción Búsqueda
    Competitividad

    Supermercados señalan inconstitucionalidad de un artículo del proyecto de ley de competitividad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Lula da Silva tras resultar electo presidente de Brasil por cuarta vez, en la avenida Paulista de San Pablo.
    Video

    El gobierno celebra el triunfo de Lula, pero le preocupa el nuevo cruce con Milei

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi y Jorge Díaz.

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado
    Papa León XIV.

    Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

    Por Nicolás Delgado
    Una pintada frente al Palacio Legislativo firmada por la Brigada Guillermo Chifflet.

    Ricos: se amplió en 356 el número de millonarios en Uruguay, que son casi 18.000 según banco suizo

    Por Ismael Grau