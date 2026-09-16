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‘Catedrales’, la serie basada en la novela de Claudia Piñeiro

La producción de Prime Video salta entre 1986 y 2018 para reconstruir un crimen que nunca dejó de perseguir a una familia

serie Catedrales

FOTO

Prime Video
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Prime Video estrena Catedrales, serie basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro. La historia transcurre entre 1986 y 2018. En el primero de esos años, Ana, la hija menor de la familia Sardá, es asesinada, desmembrada y quemada en un terreno baldío. El caso queda sin resolver y la familia aprende a convivir con una ausencia que atraviesa a todos. Tres décadas después, su hermana Lía regresa a Santiago de Chile para acompañar a su padre en sus últimos días. Allí, un pedido suyo la lleva a investigar qué ocurrió realmente con Ana y a desenterrar una trama de silencios, culpas y secretos familiares.

La serie se filmó principalmente en Montevideo y luego continuó parte de sus grabaciones en Santiago de Chile.

Disponible en Prime Video.

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