Cena anual de recaudación de fondo para las infancias del Centro Educativo Los Tréboles

El Centro Educativo Los Tréboles, que acompaña a más de 500 chicos desde la primera infancia hasta la inserción laboral, realizará su tradicional cena anual de recaudación de fondos en la Criolla Elías Regules; una noche que celebra y auspicia el seguir construyendo oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Bajo el lema "Un paso más", el encuentro busca sumar apoyos para fortalecer estos programas socioeducativos, deportivos y culturales, además de visibilizar los logros alcanzados por el centro, gracias al compromiso de muchas personas, empresas y organizaciones aliadas.