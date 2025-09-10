¡Hola !

Cena anual de recaudación de fondo para las infancias del Centro Educativo Los Tréboles

En esa noche solidaria, organizada en la Criolla Elías Regules, estarán como invitados especiales los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, Fernando Parrado, Roy Harley y Roberto Canessa.

La cena solidaria tendrá lugar el próximo miércoles 17 de setiembre a las 19:30 horas

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Centro Educativo Los Tréboles, que acompaña a más de 500 chicos desde la primera infancia hasta la inserción laboral, realizará su tradicional cena anual de recaudación de fondos en la Criolla Elías Regules; una noche que celebra y auspicia el seguir construyendo oportunidades educativas para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Los Treboles centro

Bajo el lema "Un paso más", el encuentro busca sumar apoyos para fortalecer estos programas socioeducativos, deportivos y culturales, además de visibilizar los logros alcanzados por el centro, gracias al compromiso de muchas personas, empresas y organizaciones aliadas.

sobrevivientes de Los Andes Los Treboles

Miércoles 17 de setiembre a las 19:30 horas. Costo del ticket: 100 dólares por persona, 700 dólares la mesa para ocho y 800 dólares la mesa para 10. Se adquieren a través del 092 761 966.

