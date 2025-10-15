¡Hola !

Comienza una nueva edición del Festival Internacional Piriápolis de Película

Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, el público disfrutará de estrenos, retrospectivas, mesas redondas, homenajes y presentaciones con la presencia de destacados realizadores y artistas

Festival Piriápolis de Película
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante tres intensas jornadas, del viernes 17 al domingo 19 de octubre, el histórico Argentino Hotel vivirá la edición número 22 del Festival Internacional Piriápolis de Película. Con entrada libre, el público disfrutará de una programación diversa y de calidad, que incluye estrenos y retrospectivas, además de mesas redondas, homenajes y presentaciones con la presencia de destacados realizadores y artistas.

El festival comienza el viernes 17 con un tributo al actor uruguayo César Troncoso y al argentino Luciano Cáceres, dos figuras fundamentales del cine rioplatense. Luego, se presentara Adiós, Madrid, una coproducción argentino-española de 2024 dirigida por Diego Corsini y protagonizada por Cáceres y Javier Godino.

adios-madrid
Adiós, Madrid, dirigida por Diego Corsini y protagonizada por Luciano Cáceres y Javier Godino.

Adiós, Madrid, dirigida por Diego Corsini y protagonizada por Luciano Cáceres y Javier Godino.

Ese día se proyectará la divertida y original comedia fantástica uruguaya Panchopalooza (2024), de Diego Melo y Ernesto Rodríguez, y una selección de documentales y ficciones internacionales: Lorca en La Habana (España, 2025), sobre la estancia del poeta en Cuba; la brasileña La última noche de radio, sobre un joven que busca a su hermano, quien quizás haya viajado en el tiempo, y la coproducción uruguayo-española Transformando realidades, que aborda la reconstrucción emocional y social de hombres con conductas violentas. El cierre de ese día será con el aclamado drama juvenil mexicano Anna & Dante (2024), de Carlos Mares González.

Anna & Dante
Drama juvenil mexicano Anna & Dante, de Carlos Mares González.

Drama juvenil mexicano Anna & Dante, de Carlos Mares González.

Al mismo tiempo se estará realizando la primera parte de la Competencia Oficial de Cortometrajes Iberoamericanos.

El sábado comenzará con una mesa redonda dedicada a la actualidad del cine uruguayo, en la que hablarán César Troncoso, la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Gisella Previtali, y la productora Virginia Hinze, presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

La jornada continuará con una programación centrada en la memoria cultural y patrimonial con Brasiliana: el musical negro que presentó Brasil al mundo, de Joel Zito Araujo; Montevideo inolvidable, de Alfredo Ghierra, un homenaje visual y emocional a la identidad arquitectónica y afectiva de la capital uruguaya presentado por el propio director y por la productora ejecutiva Laura Gutman; y el documental Agua invadida, de Carolina Sosa, una investigación sobre la pesca ilegal y el impacto ambiental en el Atlántico Sur.

Embed

También se proyectarán Quinografía, un retrato íntimo de Quino; el thriller Los ahogados, una coproducción entre Ecuador y Uruguay dirigida por Juan Sebastián Jácome y Víctor Mares; Oeste otra vez, un drama brasileño de Erico Rassi, premiado en el Festival de Cine de Gramado; Atahualpa Yupanqui: un trashumante, de Federico Randazzo; La mitad de mi familia, de Ariel Wolf, un documental que explora las huellas familiares de la Segunda Guerra Mundial desde una mirada íntima; el thriller de acción uruguayo Alguien los vigila, de Miguel Ángel Torena; y Gatillero, de Cristian Tapia Marchiori, rodada en un único plano secuencia, que será presentada por el productor Pablo Udenio.

En la sala C, se verá el documental Mi mejor escena, con reflexiones de reconocidos realizadores argentinos, seguido por Había una vez un mago, sobre los últimos años de Leonardo Favio, con la presencia del director Oscar Frenkel.

También están en la programación el documental argentino Soberanos, sobre el histórico secuestro del avión a las Malvinas en 1966, y el film uruguayo La maldición de Hernández Chaney, otra apuesta local por el terror y la fantasía, dirigida por Enrique Martínez.

El domingo Piriápolis de Película cierra con una jornada dedicada a la memoria. La actriz Cecilia Rossetto mantendrá un cálido encuentro con el público en el que repasará su trayectoria y los recuerdos de Esperando la carroza. Luego, se proyectará el documental Lalo, de Alejandro Clancy, que ofrece un recorrido por la vida y obra del compositor argentino Lalo Schifrin.

Embed

Más tarde, se estregarán los premios de la competencia de cortometrajes, será el turno del documental uruguayo Memoria sumergida, de Miguel Presno, y dará cierre al festival la uruguaya, recientemente premiada en el Festival de Cine de Belo Horizonte (Brasil), Quemadura china, de Verónica Perrotta, protagonizada por César Troncoso, Néstor Guzzini y la propia Perrotta. En la función estarán presentes sus realizadores.

Más información y programación completa, en este link.

